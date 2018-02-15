Госкомитет по туризму получит 49 миллионов драмов на обеспечение участия Армении в фестивале “Фолклайф”

Госкомитету по туризму Министерства экономического развития и инвестиций из госбюджета 2018 г. будет выделено 49 млн драмов для обеспечения участия Армении в предстоящем 27 июня-4 июля в Вашингтоне фестивале “Фолклайф”. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Наша страна примет участие в этом фестивале под девизом “Армения: создавая дом”.

В рамках программы посетителям будут представлены армянская кухня, изделия ручных ремесел.

Организуемый с 1967 г. фестиваль “Фолклайф” проходит в национальном парке Вашингтона, где находятся многочисленные музеи, скульптурные композиции. Мероприятие организует Смитсоновский институт.