Правительство предоставило земельный участок под строительство солнечной фотовольтной станции

На сегодняшнем заседании правительства было принято решение о передаче в дар Фонду восстанавливаемой энергетики и энергосбережения Армении принадлежащий общине Мец Масрик в Гегаркуникской области земельный участок площадью 97.3709 га под строительство солнечной фотовольтной станции “Масрик-1”.

Как отметил замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян, строительство станции потребует инвестиций в размере около 50 млн долларов.

Компания обязалась использовать земельный участок с целью строительства и эксплуатации солнечной фотовольтной станции “Масрик-1” мощностью 46-55 мВт. Компания также перечислит в бюджет общины 80 млн драмов на ее развитие.