Воскресенье, 25 февраля
Օбщество

Полеты с аэропорта “Арзни” МО будут выполнять также гражданские самолеты



Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании утвердило решение, по  которому аэропорт “Арзни” Министерства обороны РА сможет обслуживать как военные, так и гражданские самолеты.

Как сообщил начальник Главного управления гражданской авиации РА Сергей Аветисян, в учебном центре гражданской авиации стартовала программа любительской подготовки летчиков, и с целью организации практических этапов программы предполагается использовать для учебных полетов аэропорт “Арзни”.  

В проекте решения отмечается, что оно позволит сформировать предпосылки для развития авиации общего назначения, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.

На фото www.mil.am аэропорт “Арзни”

 


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