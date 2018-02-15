Полеты с аэропорта “Арзни” МО будут выполнять также гражданские самолеты

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании утвердило решение, по которому аэропорт “Арзни” Министерства обороны РА сможет обслуживать как военные, так и гражданские самолеты.

Как сообщил начальник Главного управления гражданской авиации РА Сергей Аветисян, в учебном центре гражданской авиации стартовала программа любительской подготовки летчиков, и с целью организации практических этапов программы предполагается использовать для учебных полетов аэропорт “Арзни”.

В проекте решения отмечается, что оно позволит сформировать предпосылки для развития авиации общего назначения, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.

На фото www.mil.am аэропорт “Арзни”