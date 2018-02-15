Грайр Товмасян подал в отставку с поста председателя постоянной комиссии НС

Председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального Собрания Грайр Товмасян подал заявление об отставке с занимаемого поста в связи с выдвижением на должность члена Конституционного суда.

Об этом по завершении заседания исполнительного органа Республиканской партии Армении сообщил пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. Новым председателем комиссии п о государственно-правовым вопросам станет Геворк Костанян.

Напомним, что в связи с истечением срока полномочий члена КС Кима Балаяна его место стало вакантным. Как известно, член Конституционного суда не может состоять в какой-либо партии, поэтому следует ожидать, что Товмасян покинет ряды РПА.

На вопрос Hetq.am, представил ли Грайр Товмасян соответствующее заявление, Шармазанов сказал, что не надо беспокоиться по этому поводу, так как и РПА, и Товмасян знают требования Конституции.

Вице-спикер НС также отметил, что Грайр Товмасян пока не сложил с себя депутатские полномочия. В случае отказа от депутатского мандата Товмасяна в парламенте сменит Тачат Вардапетян.