Депутаты НС почтили память первого председателя Верховного совета НКР Артура Мкртчяна

Сегодня первому председателю Верховного совета Нагорно-Карабахской Республики Артуру Мкртчяну исполнилось бы 59 лет.

16-го февраля депутаты Национального собрания Республики Арцах посетили Степанакертский мемориальный комплекс и почтили память Артура Мкртчяна.

Затем по инициативе фракции "Дашнакцутюн" в парламенте состоялось обсуждение о пути, пройденном Артуром Мкртчяном, как ученым, общественно-политическим деятелем и одним из лидеров Карабахского движения.

Друзья, коллеги, родственники и знакомые с ним люди поделились воспоминаниями об Артуре Мкртчяне.

Артур Мкртчян родился в 1959 году. 8-го января 1992г. был избран первым председателем Верховного совета НКР. Скончался 14-го апреля 1992 года.

За заслуги перед отечеством в 2001г. посмертно был награжден орденом "Григор Лусаворич".