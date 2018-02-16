Проект работ по поиску газа и нефти в Шираке, Лори и Тавуше получил положительное заключение

Министерство охраны природы РА представило положительное заключение по заявке ООО “Армянская компания нефти и газа”, имеющего отношение к владельцу Группы компаний “Ташир”, крупному предпринимателю Самвелу Карапетяну. Согласно заключению, ООО проведет геологическое изучение нефти и природного газа в 1-ом и 3-ем условных подблоках площадью 8497 кв.км, которые охватывают территории Ширакской, Лорийской и Тавушской областей.

Министерство охраны природы пришло к выводу, что воздействие на окружающую среду в ходе изучения будет носить временный характер и ограничится допустимыми нормами. Предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, которые снизят уровень воздействия деятельности компании на окружающую среду.

Отметим, что в администрациях Ширака, Лори и Тавуша в установленном законом порядке прошли публичные слушания, в ходе которых органы местного самоуправления и представители общественности дали согласие на реализацию проекта.

“Армянская компания нефти и газа” подала заявку на поиск нефти и газа во 2-ом условном блоке, который охватывает город Ереван, Армавирскую и Арагацотнскую области целиком, Араратскую, Котайкскую и Ширакскую области частично.