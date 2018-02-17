Начальник следственного управления КГД займется поиском полезных ископаемых: Минохраны природы предоставило положительное заключение

Проект изучения полезных ископаемых на рудном полиметаллическом поле Софлу-Лернашен, представленный компанией начальника следственного управления Комитета госдоходов Марата Дуряна, получил положительное заключение Министерства охраны природы РА.

ООО “Премиум Майнинг”, 90 процентов которого принадлежат подполковнику юстиции, в 2017-2020 гг. намерено осуществить поисково-оценочные работы на указанной территории.

Рудное полиметаллическое поле Софлу-Лернашен находится в Сисианском районе Сюникской области, в 3,5 км к востоку от села Аревис и в 1,8 км к западу от села Лернашен.

“В процессе изучения воздействие будет носить временный и локальный характер, с соблюдением допустимых норм. Предусмотрено проведение ряда природоохранных мероприятий, которые уменьшат воздействие деятельности на компоненты окружающей среды”,- заключил эксперт МОП З.Зур