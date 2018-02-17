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Экология

Начальник следственного управления КГД займется поиском полезных ископаемых: Минохраны природы предоставило положительное заключение



Проект изучения полезных ископаемых на рудном полиметаллическом поле Софлу-Лернашен, представленный компанией начальника следственного управления Комитета госдоходов Марата Дуряна, получил положительное заключение Министерства охраны природы РА.

ООО “Премиум Майнинг”, 90 процентов которого принадлежат подполковнику юстиции, в 2017-2020 гг. намерено осуществить поисково-оценочные работы на указанной территории.

Рудное полиметаллическое поле Софлу-Лернашен находится в Сисианском районе Сюникской области, в 3,5 км к востоку от села Аревис и в 1,8 км к западу от села Лернашен.

“В процессе изучения воздействие будет носить временный и локальный характер, с соблюдением допустимых норм. Предусмотрено проведение ряда природоохранных мероприятий, которые уменьшат воздействие деятельности на компоненты окружающей среды”,- заключил эксперт МОП З.Зур


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Комментарии (1)
1. թոշակառու Շմավոն Պողոսյան16:03 - 17 февраля, 2018
Հլա հաշվեք թե քանի բզմսմեն պաշտոնյա է տնգվել հանքերի գորձի վրա վրա: Այվազյան Վարթանից ըսկսած, վարչապետ Հովոն, մի քյավառացի պատգամավոր էլ կար, Արզաքյանցի նման էր անունը: Վերջերս թեղուտի մենձ հանքն էլ լռվեց պարտքի տակ ճկռած: Նշանավոր լիսկոն էր հանք հանում, մի հանքագործ կնիկն էլ կար, ում ինքը ծեծեց, սարքը թռցրել էր, նա էլ ետ էր ուզում, ոնց որ Սիլվա էր անունը: Վերջը, շատ են: Ինչ կա որ, թող էդ ջահել փոխգեներալն էլ բախտը փորցի: Մենակ ափսոս ա որ սարերը քանդում են ու անմեղ անասուններին արոտից քցում: Էտ Զուռնաչի կնիկն էլ իմացածդ անտեղակն է հանք ու մանքի գծով, ինքը դրանից զադ չի հասկանում, բայց թե ում բարեգամն է որ ընտեղ նստացրել են, որ թուղտ ստորագրի, տեղակ չեմ:
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