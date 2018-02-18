Комиссия по этике “редактирует” декларации кандидата в президенты РА Армена Саргсяна

Несколько дней назад шесть общественных организаций выступили с заявлением, в котором ставили вопрос о соответствии кандидата в президенты Армена Саргсяна требованиям Конституции РА. В заявлении отмечалось, что в случае подтверждения появившейся в СМИ информации Армен Саргсян не будет соответствовать требованиям, которые Основной закон страны выдвигает президенту РА, а потому он не может быть главой Республики Армения.

В качестве обоснования также отмечалось, что, согласно закону РА “Об общественной службе”, высокопоставленные должностные лица обязаны при вступлении в должность и в дальнейшем раз в год представлять в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации об имуществе и доходах. Чрезвычайный и Полномочный посол Армении Армен Саргсян, являясь высокопоставленным должностным лицом, не представил декларацию об имуществе и доходах за 2013 г., а в остальных декларациях отсутствовали данные о доходах, полученных как им, так и его супругой. Между тем очевидно, что А.Саргсян получал доходы как минимум от работы диппредставителем, а также в виде прибыли от различных бизнесов.

Комиссия по этике отреагировала на заявление общественных организаций, разместив на своей официальной странице следующее пояснение: “Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Армен Саргсяна в 2013 г. представил декларацию по положению на день вступления в должность, а также декларации взаимосвязанных с ним лиц, а в 2014-2016 гг. представлял годовые декларации. При этом жена А.Саргсяна представила в Комиссию декларации за 2013-2016 гг., в которых декларированию подлежало также имущество, принадлежащее ей на правах совместной собственности. В этом плане в декларациях А.Саргсяна фактически отражены сведения об имуществе и доходах как на момент вступления им в должность (27.09.2013թ.), так и после этого. Что касается отсутствия данных о зарплате диппредставителя, то доход в виде зарплаты Армен Саргсян действительно не получал (работал на бесплатной основе). Соответствующее пояснение имеется в графе “Пометки”.

Отметим, что Комиссия по этике обошла поднятый общественными организациями вопрос о том, что Армен Саргсян, являясь высокопоставленным должностным лицом, не представил декларацию об имуществе и доходах за 2013 год. Эта декларация не представлена по сей день.

Hetq.am eще в сентябре 2016 г. писал о том, что Армен Саргсян, вступивший в должность 27 сентября 2013 г., не представил ни декларацию о доходах по положению на этот день, ни декларацию за год. После нашей публикации Саргсян это упущение. Тогда Комиссия по этике в ответ на наш запрос подтвердила, что чиновник не представил декларацию. Из разъяснений Комиссии следует, что Армен Саргсян не нарушал закон и нормы поведения.

Что касается незадекларированной зарплаты посла, то отметим, что об этом мы писали 28 августа 2017 г. Тогда Комиссия не сообщила, что посол работает бесплатно, не отметила, что соответствующее разъяснение имеется в графе “Пометки”. Между тем эта графа не подлежит публикации без согласия представившего декларацию лица.

Если декларацию на момент вступления в должность чиновник может представить спустя 4 года и Комиссия не видит в этом ничего из ряда вон выходящего, то общество имеет право поставить под соменение эти “пометки”, тем более, что Комиссия не отреагировала своевременно на публикации по данному вопросу. Об этом она сособщила только сегодня, когда правящая партия выдвинула Армена Саргсяна кандидатом в президенты.

Напомним, что на заседании 18 января исполнительный орган Республиканской партии выдвинул Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Армена Саргсяна кандидатом на пост президента страны.

Комиссия по этике не отреагировала и на бизнес-связи посла. Если Армен Саргсян представил нулевой доход, то получается, что он скрыл и доходы от бизнеса. В последние годы пресса неоднократно писала о бизнес-интересах посла РА в Великобритании и других странах.

В 2014 году у Саргсяна было 7 млн 600 тыс. евро и автомобиль “RANGE ROVER 4.4 L V8” стоимостью 70.000 фунтов стерлингов, в 2015-ом – 6 млн 150 тыс. евро, в 2016-ом – 5 млн 700 тыс. евро.

Армен Саргсян является учредителем компаний “Highbury Group”, “Knightsbridge Group”. В последнюю входят свыше десятка компаний, которые развертывают деятельность в различных отраслях промышленности в России, Индии, Китае, Казахстане, других странах.

По нашим сведениям, Армену Саргсяну принадлежат и другие компании, в которых его имя не фигурирует. Жена посла, Нуне Саргсян, тоже представила декларации спустя несколько лет – 20 апреля 2017 г.