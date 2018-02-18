Российские игры в армянском небе

Наличие в Армении авиакомпаний, выполняющих полеты в города РФ, по всей видимости, не дает покоя российским перевозчикам. Российские операторы стремятся монополизировать те направления, на которых есть конкуренция с какой-либо армянской авиакомпанией.

Как известно, авиакомпания “Армения” начала выполнять регулярные рейсы на российских направлениях. С 18 июля 2016 г. по сей день самолеты “Армении” летают из Еревана в МинВоды, а с 16 декабря того же года – в Воронеж. С 1 августа 2016 г. компания стала выполнять полеты и в Москву (аэропорт “Внуково”), но уже в октябре они были прекращены. Это свидетельствует о том, что армянский перевозчик не выдержал конкуренцию. В то время сразу 7 российских авиакомпаний выполняли частые рейсы Москва-Ереван.

Тем не менее странно, что на воронежском направлении у “Армении” нет конкурента, а вот рейс Ереван-МинВоды выполняют и “Саратовские авиалинии” – один раза в неделю, и “Армения” - два раза в неделю.

Базирующийся в Гюмри армянский оператор “Тарон-Авиа” с начала своей деятельности летал только в Россию. С апреля 2017 г. компания начала выполнять полеты в Краснодар, Самару и Ростов-на-Дону (осенью ростовский рейс заменили рейсом Ереван-Москва). Еще с декабря 2016 г. единственным конкурентом “Тарон-Авиа” была бюджетная авиакомпания “Победа”, летавшая в Гюмри с московского аэропорта “Внуково”. То есть до конца 2017 г. Гюмри с Краснодаром и Самарой связывала лишь армянская компания.

Два дня назад Главное управление гражданской авиации (ГУГА) РА сообщило, что “Победа”, являющаяся “дочкой” “Аэрофлота”, с 18 апреля по 27 октября будет выполнять рейс Санкт-Петербург-Гюмри. Кроме того, с 25 мая по 14 сентября российский лоукостер начнет летать по маршруту Ростов-на-Дону-Гюмри.

Казалось бы, нет ничего странного в этом, армянские компании, а конкретнее “Тарон-Авиа”, не летают из Гюмри в Санкт-Петербург, а от ростовского рейса оператор отказался еще осенью прошлого года. Напомним, что после этого российская компания “Ural Airlines” сообщила об открытии рейса Ростов-Гюмри. Тем не менее, в настоящее время Гюмри имеет воздушную связь только с Москвой, притом посредством “Победы”.

Как мы уже сообщали, до конца марта “Тарон-Авиа” не будет выполнять полеты. Очевидно, что авиаперевозчик столкнулся с трудностями, существенную роль в которых, по всей видимости, сыграло присутствие “Победы”. Последняя в отличие от армянской авиакомпании выполняет рейсы каждый день, что имеет большое значение.

Возвращаясь к новым рейсам, отметим, что по сообщению ГУГА каждый из них будет осуществляться дважды в неделю, тогда как в разрешениях “Росавиации” говорится о трех рейсах в неделю. Российское ведомство выдало “Победе” разрешение на открытие рейса Санкт-Петербург-Гюмри в декабре прошлого года, а для полетов из Ростова-на-Дону – в январе. Трудно сказать, в чем заключается причина такой разницы: либо компания сама представила армянскому ведомству эти данные, либо ГУГА заменила три рейса на два.

Таким образом, если осенью “Тарон-Авиа” восстановит свою прежнюю маршрутную сеть полетов, то на направлениях Гюмри-Москва, Ереван-Москва, Гюмри-Ростов-на-Дону у нее появится как минимум один российский конкурент. Но это не все. Самое интересное состоит в том, что в январе “Росавиация” выдала компании “Победа” разрешение на выполнение полетов в Гюмри не только из Ростова-на-Дону, но и из Краснодара (трижды в неделю). ГУГА об этом не сообщила. Из этого следует, что либо российский оператор не обратился к армянской стороне с такой просьбой, либо обратился, но разрешения не получил, что маловероятно.

Весь вопрос в том, что заставляет российскую бюджетную компанию начать осуществлять полеты именно из тех городов, куда прибыл армянский оператор. Является ли это просто бизнесом? В таком случае можно назвать много других российских городов, где живут армяне (от Сочи до Сибири), и откуда нехватки в пассажирах точно не будет. Однако “Победа” положила глаз именно на направления, выбранные “Тарон-Авиа”.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в ближайшее время на российских направлениях армянские авиаперевозчики будут сталкиваться с усиливающейся, можно даже сказать, с еще более жесткой конкуренцией.