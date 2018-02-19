Потребители бьют тревогу: в продуктах питания черви, насекомые и плесень

Вчера одна из пользовательниц Фейсбука Элен Григорян оставила на своей странице запись, в которой благодарила торговую марку “Lutik” за обеспечение “мяса” для своего ужина. В банке несладких маринованных огурцов женщина обнаружила белых червей.

В беседе с Hetq.am Элен Григорян рассказала, что огурцы были куплены в супермаркете “Кайзер” по адресу: Маркаряна, 23/6, за полчаса до того, как она оставила запись в Фейсбуке.

После обнаружения червей Элен попыталась позвонить на “горячую линию” Госслужбы безопасности пищевых продуктов, но поскольку это было вечернее время, в ведомстве никто не ответил.

Согласно маркировке этого товара, речь идет о партии маринованных огурцов, произведенных 27 октября 2017 г. Срок годности – 3 года. То есть товар не просрочен. Так что черви не могли появиться в банке. Судя по всему, они уже были на момент консервирования.

Маркировка свидетельствует о том, что продукт произведен в Индии ООО “Бназрум Агро Экспортс”, имеет знак соответствия EAC и изготовлен по стандартам “Евровижн” (США).

Мы попытались связаться с супермаркетом “Кайзер”, однако на наши звонки никто не ответил.

Оказалось, что на рынке подобные случаи не редкость. О купленных в магазинах некачественных продуктах рассказали и другие наши читатели.

Вчера наша читательница Сюзанна сообщила, что в отрубях компании “Арор” обнаружилась моль.

“Отруби я купила сегодня. Когда открыла пачку, меня удивила имевшаяся в ней белая масса, уже потом я заметила моль”. По словам Сюзанны, пачка не была повреждена.

Пользователь Фейсбука по имени Вусаник рассказал нам, что в расположенном в Давидашене магазине “Супра” купил заплесневелый лаваш.

“Купил сегодня днем, 17 февраля… Купил в первый раз, чтобы попробовать”,- рассказал Вусаник.

Производитель лаваша – ООО “Луси Сар”. Маркировка товара не содержит информации о составе лаваша, его калорийности, условиях хранения, что является нарушением закона РА “О безопасности пищевых продуктов”.

Читательница Hetq.am Рузанна предоставила нам фотографии манной крупы, купленной осенью прошлого года в супермаркете “Ереван сити” в округе Нор Норк, в которой оказались насекомые. Крупа не была просрочена.

“В манной крупе производства “Ереван сити” я нашла тараканов. Случай произошел несколько месяцев назад, но я не надеялась, что какая-либо организация займется этим случаем, поэтому никуда не обратилась. Когда я встряхнула пачку в мойку, оттуда выпали еще два таракана…”



Пресс-секретарь Госслужбы безопасности продуктов питания Нвард Аракелян в разговоре с Hetq.am отметила, что они осведомлены о нарушении в случае с маринованными огурцами, и этот вопрос уже изучается.

Пресс-секретарь также заверила, что ни одно обращение граждан не остается без ответа, а “горячая линия” (010 20 60 40) работает круглосуточно.

“Если есть нарушение, мы обязательно его регистрируем, проводим действия, после чего сообщаем по обратной связи, какие шаги были предприняты”,- сказала Н.Аракелян, добавив, что ГСБПП реагировала также на случаи, изложенные в социальных сетях. Пресс-секретарь пообещала дать ход и указанным выше случаям.

Если у вас есть жалобы на качество и безопасность продуктов питания или вы заметили нарушения в условиях производства и хранения пищевой продукции, маркировки или других норм, вы можете написать на наш электронный адрес: info@hetq.am или оставить запись в разделе “Безопасная еда” страницы Hetq.am в Фейсбуке.

P.S. С согласия Элен Григорян маринованные огурцы сегодня будут переданы в лабораторию для проведения экспертизы.

Фото предоставлены читателями Hetq.am