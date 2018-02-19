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Потребители бьют тревогу: в продуктах питания черви, насекомые и плесень



Вчера одна из пользовательниц Фейсбука Элен Григорян оставила на своей странице запись, в которой благодарила торговую марку “Lutik” за обеспечение “мяса” для своего ужина. В банке несладких маринованных огурцов женщина обнаружила белых червей.

В беседе с Hetq.am Элен Григорян рассказала, что огурцы были куплены в супермаркете “Кайзер” по адресу: Маркаряна, 23/6, за полчаса до того, как она оставила запись в Фейсбуке.

После обнаружения червей Элен попыталась позвонить на “горячую линию” Госслужбы безопасности пищевых продуктов, но поскольку это было вечернее время, в ведомстве никто не ответил.

Согласно маркировке этого товара, речь идет о партии маринованных огурцов, произведенных 27 октября 2017 г. Срок годности – 3 года. То есть товар не просрочен. Так что черви не могли появиться в банке. Судя по всему, они уже были на момент консервирования.

Маркировка свидетельствует о том, что продукт произведен в Индии ООО “Бназрум Агро Экспортс”, имеет знак соответствия EAC и изготовлен по стандартам “Евровижн” (США).

Мы попытались связаться с супермаркетом “Кайзер”, однако на наши звонки никто не ответил.

Оказалось, что на рынке подобные случаи не редкость. О купленных в магазинах некачественных продуктах рассказали и другие наши читатели.

Вчера наша читательница Сюзанна сообщила, что в отрубях компании “Арор” обнаружилась моль.

“Отруби я купила сегодня. Когда открыла пачку, меня удивила имевшаяся в ней белая масса, уже потом я заметила моль”. По словам Сюзанны, пачка не была повреждена.

Пользователь Фейсбука по имени Вусаник рассказал нам, что в расположенном в Давидашене магазине “Супра” купил заплесневелый лаваш.

“Купил сегодня днем, 17 февраля… Купил в первый раз, чтобы попробовать”,- рассказал Вусаник.

Производитель лаваша – ООО “Луси Сар”. Маркировка товара не содержит информации о составе лаваша, его калорийности, условиях хранения, что является нарушением закона РА “О безопасности пищевых продуктов”.

Читательница Hetq.am Рузанна предоставила нам фотографии манной крупы, купленной осенью прошлого года в супермаркете “Ереван сити” в округе Нор Норк, в которой оказались насекомые. Крупа не была просрочена.

“В манной крупе производства “Ереван сити” я нашла тараканов. Случай произошел несколько месяцев назад, но я не надеялась, что какая-либо организация займется этим случаем, поэтому никуда не обратилась. Когда я встряхнула пачку в мойку, оттуда выпали еще два таракана…”

Пресс-секретарь Госслужбы безопасности продуктов питания Нвард Аракелян в разговоре с Hetq.am отметила, что они осведомлены о нарушении в случае с маринованными огурцами, и этот вопрос уже изучается.

Пресс-секретарь также заверила, что ни одно обращение граждан не остается без ответа, а “горячая линия” (010 20 60 40) работает круглосуточно.

“Если есть нарушение, мы обязательно его регистрируем, проводим действия, после чего сообщаем по обратной связи, какие шаги были предприняты”,- сказала Н.Аракелян, добавив, что ГСБПП реагировала также на случаи, изложенные в социальных сетях. Пресс-секретарь пообещала дать ход и указанным выше случаям.

Если у вас есть жалобы на качество и безопасность продуктов питания или вы заметили нарушения в условиях производства и хранения пищевой продукции, маркировки или других норм, вы можете написать на наш электронный адрес: info@hetq.am или оставить запись в разделе Безопасная еда страницы Hetq.am в Фейсбуке.

P.S. С согласия Элен Григорян маринованные огурцы сегодня будут переданы в лабораторию для проведения экспертизы.

Фото предоставлены читателями Hetq.am


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Комментарии (4)
1. Հակառեժիմ14:26 - 19 февраля, 2018
Մեր ամեն ինչը հարամել են՝ օդ, ջուր, հաց, իրավունքներ, կրթություն, մշակույթ, առողջություն.... ցանկը դուք շարունակեք, էլ ուժ չմնաց էս գաղջ մթնոլորտում
2. Անուշ հարությունյան16:06 - 19 февраля, 2018
Ստուգել ենք, ՍԱՊԾ թեժ գծին բաց թողնված հեռախոսազանգ չկա: Հնարավոր է՝ տեխնիկական ինչ որ խնդիր է եղել: 010 206040 հեռախոսահամարը հասանելի է միշտ:
3. Anna16:11 - 19 февраля, 2018
2017թ աշնանը Բաղրամյան ալյուրի 5կգ պարկում ոջիլ կար։ Ապրանքը ժամկետի մեջ էր։ Խանութին հայտնեցի, պատասխանը՝ բողոքիր արտադրողին։
4. art khachev01:16 - 21 февраля, 2018
its nice to be an investigative journalist in Armenia, you sit home, on a couch, browse facebook pages, find people telling abt their grievances about Armenia and then copy and paste, without investigating further whose fault was, was it the consumer's fault, the store's fault, the warehouse's or the producer's? RUSSIA USED FACEBOOK TO TILT THE US ELECTIONS TOWARDS TRUMP, SO FACEBOOK IS NOT AN OBJECTIVE SOURCE OF INFORMATION. I HOPE THAT AT LEAST THE JOURNALISTS UNDERSTAND THAT.
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