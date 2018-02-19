Итоговая годовая пресс-конференция министра иностранных дел Арцаха

19 февраля состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция министра иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна, в ходе которой глава МИД представил проделанную внешнеполитическим ведомством работу за 2017 год.

Коснувшись усилий, направленных на международное признание Арцаха и расширение децентрализованного сотрудничества, министр иностранных дел отметил, что существующие позитивные тенденции получили продолжение и в 2017 году. В сентябре резолюцию о признании независимости Арцаха принял Сенат американского штата Мичиган. Подписаны Декларации о дружбе между арцахскими городами Чартар и Бердзор и французскими городами Десин-Шарпио и Альфорвиль. В 2017 году в рамках визита президента Республики Арцах Бако Саакяна в Бельгию были созданы Группа дружбы и Круг дружбы с Арцахом. В частности, в Валлонском парламенте Брюсселя группой франкоязычных парламентариев Бельгии, представителей научных и общественных кругов был создан Круг дружбы с Арцахом, а во Фламандском парламенте Бельгии - Группа дружбы с Арцахом. Аналогичные Группа и Круг дружбы были созданы и в Арцахе.

Масис Маилян подчеркнул, что в 2017 году МИД Арцаха приложил усилия не только для углубления существующих, но и установления новых связей. Расширилась география международного сотрудничества Арцаха - в Арцах впервые с визитом прибыли делегации из Боливии и Мексики, а также депутат парламента Португалии.

Затронув процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, глава МИД отметил, что в прошлом году он был, главным образом, сконцентрирован на преодолении негативных последствий, возникших в результате возобновления Азербайджаном в апреле 2016 года боевых действий против Республики Арцах. В этой связи усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ были направлены на реализацию договоренностей, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, и создание условий для продвижения переговорного процесса. В этом контексте Масис Маилян подчеркнул необходимость расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и внедрения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня для создания конструктивной атмосферы в процессе урегулирования․ Вместе с тем для достижения реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта необходимо восстановление полноформатных переговоров с участием Республики Арцах на всех его этапах. Полноценное участие Арцаха в переговорах повысит эффективность мирного процесса. Власти Арцаха продолжают выступать за полноправное участие в процессе и готовы де-юре взять на себя свою долю ответственности за поддержание региональной стабильности и судьбу региона в целом.

Масис Маилян также отметил, что при тесном сотрудничестве с МИД Армении и миссиями в Совете Европы, ОБСЕ, Европейском союзе и ООН были предприняты последовательные шаги по представлению официальной позиции Арцаха по различным вопросам, в том числе мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, и предотвращению процессов, противоречащих интересам Арцаха. В частности, в различных международных структурах было распространено 9 развернутых документов, подготовленных МИД Арцаха и другими ведомствами республики.

Представляя основные задачи на текущий год, Масис Маилян отметил, что в соответствии с программой президента Арцаха Бако Саакяна на 2017-2020 гг., внешнеполитическими приоритетами являются активизация усилий по международному признанию Арцаха, обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта на основе факта реализации права народа Арцаха на самоопределение, установление и углубление экономических связей с внешним миром, создание внешних благоприятных условий для развития Арцаха и поощрение иностранных инвестиций. Одним из важнейших направлений внешнеполитической повестки Арцаха остается также дальнейшее расширение и углубление сотрудничества Армения–Арцах–Диаспора.

Ниже приводим ответы главы МИД Арцаха на некоторые вопросы, заданные журналистами во время пресс-конференции.

Вопрос: В конце декабря специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтер Бехлер в иноверью, опубликованному на официальном сайте ОБСЕ, в частности, отметил, что в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта на столе переговоров есть некоторые принципы по окончательному статусу, однако нет реальной архитектуры переговорного процесса. В этой связи он подчеркнул, что в 2014 году председательство Швейцарии в ОБСЕ разработало неофициальный документ о структурированном переговорном процессе, со всеми элементами и деталями полноценных переговоров. Какую позицию занимает Арцах по данному вопросу?

Ответ: В первую очередь, хотел бы внести ясность в вопрос терминологии. Полноценными переговорами являются переговоры трех сторон – Арцаха, Азербайджана и Армении, подписавших соглашение о прекращении огня в мае 1994 года. Именно этот формат закреплен в итоговом документе Будапештского саммита СБСЕ/ОБСЕ. Исходя из этого, мы считаем, что усилия должны быть направлены на возобновление трехсторонних переговоров Арцах-Азербайджан-Армения, а не создание новой переговорной архитектуры.

Необходимо также отметить, что отсутствие полноформатных переговоров является производной от отсутствия политической воли у руководства Азербайджана к достижению окончательного урегулирования конфликта. Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием Арцаха, отказываясь от реализации миротворческих инициатив по укреплению режима прекращения огня, проводя последовательную политику по эскалации конфликта, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе.

В этой связи уместно напомнить, что полноформатные переговоры в свое время были сорваны в результате аналогичных манипуляций азербайджанской стороны, которая в разгар работ над Большим политическим соглашение стала настаивать на разработке принципов урегулирования как основы для продолжения переговоров. Сейчас Азербайджан предлагает отказаться от инициированного им сами обсуждения принципов урегулирования конфликта и приступить к неким структурированным переговорам. Подобная непоследовательность азербайджанских властей не вызывает сомнений в том, что данная инициатива, как и предыдущие, является всего лишь уловкой, обусловленной нежеланием признавать реализованное народом Арцаха права на самоопределение в качестве основы для достижения окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Вопрос: Согласно заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове 18 января 2018 года, министры выразили принципиальное согласие с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по осуществлению расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Как Вы прокомментируете данное заявление?

Ответ: Республика Арцах всегда поддерживала инициативы, направленные на укрепление режима прекращения огня, и неоднократно сама выступала с различными предложениями по снижению напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. При этом мы всегда исходили из того понимания, что эти шаги не должны носить формальный или же декларативный характер, а должны вносить реальный вклад в стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. Этот же подход в равной мере относится и к предложению по расширению офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, которое не должно сводиться лишь к формальному увеличению штата сотрудников, а должно предусматривать повышение мониторинговых возможностей офиса.

Реализация данного предложения станет важным шагом в правильном направлении. Однако, одного лишь увеличения штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышение его мониторинговых возможностей недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Необходимо претворить в жизнь и другие инициативы по укреплению режима прекращения огня, в частности, согласованное еще в 2011 году предложение по механизмам расследования инцидентов. В этом контексте важное значение имеет также практическое применение соглашения от 6 февраля 1995 года, достигнутого под эгидой ОБСЕ Азербайджаном, Арцахом и Арменией. Соглашение содержит целый комплекс значимых в военном отношении мер стабилизации кризисных ситуаций.

Вопрос: Какие у Вас ожидания от переговорного процесса в 2018 году?

Ответ: Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что на данном этапе первоочередной задачей в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта является укрепление режима прекращения огня и обеспечение необратимости мирного процесса. В этой связи наши ожидания в 2018 году, главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать более предметное, нацеленное на результат, обсуждение механизма расследования нарушений режима прекращения огня.

Убеждены, что стабильность и безопасность на линии соприкосновения будут иметь мультипликативный эффект на весь процесс урегулирования. В частности, они позволят избежать человеческих жертв, и таким образом будет устранен основной источник поддержания напряженных отношений между обществами конфликтующий сторон. Это, в свою очередь, создаст благоприятную обстановку для реализации мер по восстановлению доверия между сторонами. В совокупности эти шаги обеспечат более конструктивную ситуацию для продвижения переговорного процесса.

Конечно, ожидать подобной динамики в переговорном процессе в 2018 году было бы чрезмерно оптимистично. В то же время считаем вполне реальным реализацию договоренности об расширении офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей, конечно, при наличии политической воли у азербайджанской стороны.

Вопрос: Как Вы прокомментируете инициативы по установлению прямых связей с Арцахом, с которыми в последнее время выступили представители политических и общественных кругов США и Франции?

Ответ: Считаем данные инициативы важным и своевременным шагом особенно на фоне непрекращающихся попыток Азербайджана изолировать Арцах. Резолюция, инициированная конгрессменом Фрэнком Паллоне, и призыв сопредседателя Круга дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана к руководству Франции, является важным напоминанием о том, что права человека носят универсальный характер, а их соблюдение является ответственностью всего международного сообщества и не может зависеть от прихоти такого несвободного государства как Азербайджан.

Примечательно, что с инициативами, осуждающими попытки Азербайджана изолировать Арцах и призывающими наладить прямые контакты с руководством Арцаха, выступили представители политических и общественных кругов США и Франции, которые наряду с Россией являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. С аналогичными предложениями выступили также депутаты Европарламента - председатель Группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франк Энгель и член Комиссии по внешним отношениям Ларс Адактуссон.

Мы также убеждены, что налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать укреплению стабильности и разрешению существующих в регионе проблем. Более того, международное сотрудничество, основанное на принципе вовлечения, а не исключения, придаст новый импульс урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Арцах является важным фактором в региональной архитектуре, который своей ответственной политикой стремится к установлению окончательного и прочного мира на Южном Кавказе.