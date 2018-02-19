Шнохцы требуют признать недействительными фальшивые сделки по продаже лесов ЗАО “Техут”

“В Армении леса не подлежат продаже, однако ЗАО “Техут” по поддельным документам разных лет приобрело у администрации Шноха на правах собственности десятки гектаров лесов по цене 250.000-340.000 драмов за гектар. Требуем признать эти фальшивые сделки недействительными”,- говорится в адресованном Национальному Собранию заявлении 200 шнохцев.

Жители общины утверждают, что председатель Группы компаний “Валлекс” В.Меджлумян стал владельцем нескольких десятков гектаров леса в Шнохе.

Администрация общины продала также лесные территории, примыкающие к садам местного жителя Лёвы Алиханяна. Он выяснил, что ЗАО “Техут”, вступив в сделку с бывшим старостой Шноха Айказом Кочиняном, незаконным образом купил у администрации 35,5 га лесов, офорлменных в качестве “неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения”.



Лёва Алиханян показывает отчужденные ЗАО “Техут” лесные территории

Алиханян показал Hetq.am незаконно приобретенные компанией “Техут” земельные участки, которые на самом деле покрыты лесами. “Этот лес ЗАО “Техут” приобрело путем аукционной продажи. Между администрацией Шноха и компанией “Техут” состоялась предусмотренная законом купля-продажа”,- объяснил наш собеседник.

По его словам, в адресованном парламенту заявлении площадь приватизированных Валерием Меджлумяном лесов не указана, чтобы представители прокуратуры и следственных органов не стали называть конкретные цифры. “Мы знаем о приватизированных им 35,5 гектарах, а сколько еще имеется гектаров, о которых нам неизвестно”,- добавил Лёва Алиханян.







Напротив – завод ЗАО “Техут”, на склоне – проданные лесные территории

Покупку лесных территорий организовал вместе с бывшим старостой Шноха Айказом Кочиняном бывший директор ЗАО “Техут” Рубен Папоян. 28 мая 2008 г. он обратился к А.Кочиняну с письменным заявлением, в котором говорилось: “Согласно объявлению в газете “Айастани Анрапетутюн”, 12 мая с.г. в администрации общины Шнох должна состояться аукционная продажа земель, являющихся общинной собственностью. Хочу принять участие в аукционной продаже”.

Р.Папоян купил у общинной администрации 6 га 878 метров пастбищ 4-ой категории. На аукционе стартовая цена одного гектараа была установлена в размере 200 тыс. драмов. На аукционе было предложено 225 тыс. драмов. Между тем у Лёвы Амирханяна земли были куплены по цене 40-50 тыс. за один квадратный метр.

Бывший староста Шноха Айказ Кочинян своим решением от 13 мая 2008 г. продал являющееся собственностью общины пастбище площадью 6,878 га по цене 225 тыс. драмов за один гектар. Стоимость сделки сделки составила 1 млн 547 тыс. 550 драмов.



На карте Googl Earth можно увидеть территорию рудника ЗАО “Техут” (слева), завод (посередине), хвостохранилище (справа). На склонах видны лесные территории.

В телефонном разговоре сс нами Рубен Папоян на вопрос, почему совхозные леса были приобретены у администрации Шноха под видом пастбищ, сказал: “Это ЗАО “Техут”, а не Рубен Папоян. И по вопросу этих земель вам следует обратиться в ЗАО “Техут”.

Один из бывших лесничих Шнохского лесничества Лалварского лесного хозяйства ГНКО “Айантар”, являющийся также специалистом по лесу, посмотрев сделанные нами снимки территорий, подтвердил, что это леса.

Инженер Джилизского лесного хозяйства Овик Саакян, занимающийся рекультивацией леса, рассказал, что в советские годы были государственные и совхозные леса. В Шнохе имелось 5000 га колхозных лесов. В 1992 г. колхозные и совхозные леса были переданы Государственному лесному фонду. А леса, раскинувшиеся вдоль края ущелья, по всей видимости, не вошли в фонд “Армлеса”. По словам Саакяна, указанные участки не состояли на балансе лесного хозяйства. Наш собеседник затруднился сказать, каким образом была изменена категория этих земель.



Административное здание ЗАО “Техут”

Мы попытались получить в Госкомитете кадастра кадастровую карту месторождениий ЗАО “Техут”. Однако в ГКК, сославшись на закон РА “О государственной регистрации прав на имущество”, потребовали за ее предоставление 210 тыс. драмов.

“В Шнохском лесничестве Лалварского лесного хозяйства у нас есть 6948 га лесов. До 1992 г. это действительно были совхозные леса, которые в 1992 г. были переданы “Армлесу”. На нашей карте они видны. Согласно этой же карте, ни один гектар территории не предоставлен ЗАО “Техут”. На карте рядом с хвостохранилищем этой компании видны наши лесные территории, а также общинные земли, на которых растут леса. Мы во внутреннем порядке следим за этими лесами. Возможно, именно они и были проданы ЗАО “Техут”,- сказал главный лесничий Лалварского лесного хозяйства Артем Атанесян.