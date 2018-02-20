Столичная мэрия заключает договоры об оказании платных услуг с родственниками своих чиновников

С целью приобретения услуг по приему и учету платежей за вывоз мусора в ереванских муниципалитетах Кентрон, Арабкир, Нор Норк, Шенгавит, Эребуни, Малатия-Себастия в январе этого года были заключены договоры с рядом компаний.

Услуги мэрии оказывают, в частности, компании сына заместителя мэра Еревана Давида Оганяна и жены заместителя главы муниципалитета Эребуни.

Подсчет платежей за вывооз мусора производится исходя из функционального значения здания или строения. При этом для жилых зданий или строений расчеты производятся по фактическому числу проживающих лиц, а для других зданий и стоений – по объему мусора в пределах ставок, установленных советом старейшин Еревана.

ООО “Каначапат Малатия”, принадлежащее сыну Э.Оганяна, Давиду Оганяну, должно оказывать вышеупомянутые услуги в муниципалитете Малатия-Себастия. Стоимость договора с этой компанией составляет 17 млн 492 тыс. драмов.

ООО “Каначапат Малатия” не в первый раз оказывает услуги столичной мэрии. Hetq.am уже писал о том, что в 2016 г. c целью озеленения муниципалитета Малатия-Себастия компания сына заместителя мэра Еревана заключила с городской администрацией договор наа сумму 202 млн 500 тыс. драмов. Такую же сумму составила стоимость договора, заключенного в 2015 г.

ООО “Каначапат Малатия” было основано в 2009 г. С июня 2011 г. по 15 февраля этог года единственным акционером компании был Эдмонд Оганян.

Мы направили в столичную мэрию запрос по поводу указанных услуг и заключенных договоров. За пять дней до того, как прислать нам ответ, Эдмонд Оганян вышел из компании “К¤аначапт Малатия”, и ее единственным акционером стал Тигран Чироян.

Поспеднему принадлежат ООО “А.В.С.”, “ГЕСС”, “ДИОНЕА”. Отметим, что компания “А.В.С.” эксплуатирует кафе “Проспект”. В 2014 г. из-за иноязычной вывески своего заведения директор компании Тигран Чироян был привлечен к административному штрафу в размере 250 тыс. драмов.

Договор аналогичного содержания мэрия заключила и с ООО “Престиж Ленд”. Эта компания должна оказать муниципалитету Эребуни договорные услуги на сумму около 20 млн драмов. С 27 октября 2017 г. акционером компании является Армине Мхоян, жена заместителя руководителя муниципалитету Эребуни.

ООО “Престиж Ленд” тоже имеет опыт работы с мэрией - между ними были заключены различные договоры об оказании услуг.

Самый крупный в денежном выражении договор заключен с ООО “СитиТайм” – 49 млн 200 тыс. драмов. Эта компания окажет услуги в муниципалитете Кентрон. Компания и раньше заключала договоры с мэрией. Так, в 2014 г. столичная администрация на основе договоров с ООО “Сити Тайм” приобрела 3 герба стоимостью 310 тысяч драмов каждый.

Кроме того, в рамках праздника “Эребуни-Ереван-2798” компания за 4.765.000 драмов оказала услуги по встрече в аэропорту прибывших в столицу гостей, организации приема в муниципалитете Кентрон. Были также организованы ужины в высококласных ресторанах столицы, экскурсии в Эчмиадзин, Гарни, Гегард, Хор Вирап, Нораванк, Татев и другие достопримечательные места.

ООО “Сити Тайм” было основано в 2012 г. С 2015 г. единственным акционером компании является Оваким Давтян, занимающий также должность директора.

Учредитель и единоличный акционер ООО “Макур Нор Норк” – Геворк Асатрян. Компания окажет услуги по учету и приему платежей за вывоз мусора в муниципалитете Нор Норк. Стоимость заключенного с компанией договора - 33 млн 990 тыс. драмов. Геворк Асатрян – близкий человек Тарона Маркаряна.

В муниципалитете Шенгавит мэрия заключила договор об оказании услуг с ООО “Макур Шенгавит”. Стоимость договора – 29 млн 100 тыс. драмов. Единственным акционером этой компании является Самвел Галстян.

В Арабкирском муниципалитете услуги окажет ЗАО “Арабкир-Сервис”, в Ачапняке – ЗАО “Ачапняк каначапатум”.

Отметим, что по решению совета старейшин Еревана от 19.03.2013 г. полномочия на расчет платежей за вывоз мусора, их перечисление в муниципальный бюджет переданы руководителям муниципалитетов, органам управления многоквартирными зданиями, а в Норк Норке, Арабкире и Давидашене – организациям, выбранным в соответствии с законом о закупках.

Как сообщалось в ответе мэрии, ООО “Санитек” осуществляет в Ереване только работы по вывозу мусора и саночистке. Другие услуги организация не оказывает.

На снимке: заместитель мэра Еревана Давид Оганян