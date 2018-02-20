Десятки армян получили гражданство Болгарии за заслуги перед этой страной. Среди них и сын Арташеса Гегамяна

В 2001-2008 гг. несколько министров Болгарии обратились с ходатайствами о предоставлении гражданства 50 армянам, внесшим, как было обосновано в обращениях, заметный вклад в сферы экономики, культуры, искусства и спорта страны. В результате все эти армяне получили болгарское гражданство. В этой стране указ о предоставлении гражданства подписывает вице-президент.

Болгария – республика с парламентской системой правления. Основные рычаги управления страной находятся в руках премьер-министра. В 2002-2012 гг. президентом этой балканской страны был Георгий Пырванов, вице-президентом – Ангел Марин. После парламентских выборов 2009 г. сформировался новый кабинет министров, и была создана парламентская комиссия по изучению деятельности действующего президента и вице-президента. Комиссия опубликовала список иностранцев, в отношении которых в 2001-2008 гг. были поданы ходатайства о предоставлении им гражданства.

Отметим, что иностранцы могут стать гражданами Болгарии разными путями, в том числе благодаря осуществлению инвестиций в экономику страны. Одним из вариантов является получение гражданства за заслуги перед Болгарией. В отличие от остальных вариантов этот не предполагает отказ от предыдущего гражданства и проживание в стране в течение определенного периода.

В опубликованных комисссией списках (их два: в один включены дела 2001-2005 гг., в другой – дела 2006-2008 гг.) имеются фамилии представителей разных стран, в том числе 50-ти армян. Их подавляющая часть на момент подачи ходатайства была представлена в качестве граждан РА. В списках указаны номер и дата дела конкретного лица, номер и дата приказа вице-президента о предоставлении гражданства, фамилия ходатайствовавшего министра, основание для ходатайства, а также мнение парламентской комиссии.

Представим количество дел, которые составлялись в отношении армян каждый год за вышеуказанный период (речь идет только о заявках на получение гражданства за заслуги). Наиболее активным был 2003 г.

Болгарский паспорт за заслуги: дела по годам

Иностранцы получали гражданство через несколько месяцев или несколько лет после составления дела.

Одним из армян, ставших гражданами Болгарии, является младший сын депутата Национального Собрания Арташеса Гегамяна Армен Гегамян. Ранее мы уже рассказывали об этом молодом человеке. В 2006-2009 гг. Гегамян-младший был директором основанного в Софии и имеющего армянские корни ООО “Рено Болгария”. Позже он стал работать в Контрольной службе Сержа Саргсяна специалистом второго класса.

Дело о предоставлении гражданства Армену Гегамяну было составлено в 2008 г. За него ходатайствовал министр административных реформ Николай Васильев. В ходатайстве указывалось, что Армен Гегамян окончил факультет международных отношений Ереванского государственного университета, после чего специлизировался в сфере международного бизнеса и менеджмента в Лондонском университете Метрополитен.

Армен Гегамян получил гражданство Болгарии 7 июля 2009 г., однако он продолжает оставаться также гражданином Армении, зарегистрирован в Ереване. Вот что отметила парламентская комиссия по поводу этого ходатайства: “Не указано, какой особенный интерес имеет Республика Болгария в предоставлении гражданства Армену Гегамяну. Нет конкретного вклада и особых заслуг для получения болгарского гражданства”.

В статье, рассказывающей о деятельности в Болгарии армянских должностных лиц и их родственников, мы коснулись также племянникка президента РА Сержа Саргсяна Нарека Александровича Саргсяна, который в 2009-2011 гг. вместе с председателем Союза армян Болгарии Арутюном Овсепяном был совладельцем ООО “Эко Булстандарт”. А.Овсепян (гражданин Болгарии с 2003 г.), его брат (гражданин с 2004 г.), сестра и другие армяне из их окружения в разные годы получали болгарские паспорта. При этом Овсепяны до сих пор остаются гражданами Армении, имеют ереванскую регистрацию.

За Арутюна и Ерема Овсепянов ходатайствовал министр сельского и лесного хозяйства Мехмед Дикме, отметивший их вклад в болгарскую экономику, в частности, экспорт и импорт мяса и мясопродуктов, бизнес-связи с Арменией и Россией.

В свою очередь комиссия указала на доклад о поставке Овсепянами просроченного мяса из Аргентины, а в отношении Ерема Овсепяна, касаясь объема осуществленных им инвестиций, задалась вопросом: можно ли считать средний годовой оборот в 50.000 левов (около 15 млн драмов. – Авт.) “особой заслугой”?

В 2004 г. гражданином Болгарии стал гражданин РФ, армянин Петр Степанович Читипаховян. Последний занимает должности гендиректора финансово-промышленной группы “Балтийская строительная компания” и председателя правления “Трансстройбанк”. По версии издающейся в России газеты “Ноев Ковчег”, в 2008 г. Читипаховян был включен в список ста проживающих в России наиболее известных армян. Предприниматель-армянин и председатель вышеупомянутой группы Игорь Найвальт и представитель той же группы в Болгарии Юрий Читипаховян получили гражданство европейской страны за капитальные вложения и благотворительность в пользу православной церкви. В частности, согласно официальному ходатайству, ими был отреставрирован храм в селе Шипка и построена церковь в городе Батак, уроженцем которого является предоставивший им гражданство вице-президент Болгарии Ангел Марин. Парламентская комиссия предложила проверить подлинность этой благотворительной деятельности.

Большинство представленных в списках и получивших гражданство армян – молодые спортсмены, а также деятели культуры и искусства. В частности в отношении спортсменов комиссия обратила особое внимание на то обстоятельство, каких успехов они добились после получения гражданства (в ходатайствах важность предоставления гражданства подчеркнута с точки зрения включения в национальные сборные и участия в международных соревнованиях и Олимпийских играх), остались они в стране, став болгарскими подданными, или уехали.