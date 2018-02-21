Экспертиза подтвердила: в консервированных огурцах “Lutik” были черви

На днях Hetq.am опубликовал статью, в которой рассказывалось о поступивших от наших читателей сигналах относительно качества продуктов питания.

В частности, один из случаев касался маринованных огурцов “Lutik”, в которых были обнаружены похожие на червей образования. На следующий день после появления статьи мы с согласия нашей читательницы Элен Григорян представили образец огурцов на экспертизу в лабораторию “Стандарт диалог”.

Сегодня мы получили заключение экспертизы, которой подтверждается наличие червей в банке маринованных огурцов.

Тем самым данный образец товара признан непригодным к употреблению в пищу.

Элен Григорян рассказала Hetq.am, что директор по вопросам продаж компании “Lutik” связался с ней и взял образец огурцов для проведения собственной экспертизы. Представитель компании также сказал, что они всего лишь импортируют товар, поэтому им необходимо связаться с производителем.

По словам Элен, вчера в том же супермаркете продолжалась продажа товаров марки "Lutik”, но уже со скидкой.

Государственная служба безопасности пищевых продуктов зарегистрировала данный случай как сигнал. Сегодня представитель ГСБПП Ануш Арутюнян сообщила Hetq.am, что их сотрудники побывали в супермаркете “Кайзер” и непосредственно на месте проверили три образца маринованных огурцов той же партии, однако никаких нарушений не обнаружили.

А.Арутюнян также отметила, что ГСБПП поручила представительству компании “Lutik” связаться с производителем, чтобы выяснить обстоятельства данного случая.

Напомним, что производителем маринованных огурцов “Lutik” является действующая в Индии компания “Бназрум Агро Экспортс”.