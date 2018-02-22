Кредиты на содержание солдата, создание бизнеса и покупку телевизора

Каждый месяц Назик Григорян аккуратно складывает в полиэтиленовый пакет мужское белье, носки, предметы гигиены. Потом добавляет лекарства и несколько пачек сигарет. Посылку женщина отправляет сыну, который служит в армии в Арцахе. По словам матери, сын аллергик, нуждается в лекарствах, а в медпункте их не выдают. Кроме еды, все остальное Назик посылает сыну из дома.

Семья Назик Григорян состоит из трех человек, один из которых солдат, другой – пенсионер. На посылку для сына женщина каждый месяц тратит 30-40 тысяч драмов. В зимние месяцы такая же сумма набегает за коммунальные услуги. Ежемесячный доход семьи не превышает 200 тысяч драмов. Поэтому Назик Григорян вынужденно взяла кредит.





Почти половина 70 семей, опрошенных Hetq.am, оформила кредиты по разным причинам. Напомним, что в декабре мы посетили 70 квартир в 11 муниципалитетах Еревана, чтобы выяснить, как коммунальные расходы и кредитные обязательства влияют на социальный статус этих семей.

48% опрошенных имели кредитные обязательства: у 29% было более трех кредитов, у 32% - два кредита, у 39% - один кредит.

Инфографика: Давид Банучян



В семье Гехецик кредит не оформлен только на имя несовершеннолетнего внука. У семьи из шести человек пять кредитов. Гехецик по специальности экономист, работала в компании “Ереванстрой”. Несколько лет назад она заложила квартиру, чтобы открыть магазин, но из-за неплатежеспособности покупателей бизнес не состоялся.

“Магазин я открыла на первом этаже нашего дома. Соседи брали продукты в кредит, из-за чего мне не удавалось привозить новые партии товаров. Люди уехали из Армении, а те, кто остался, неплатежеспособны”,- сказала Гехецик.





Однако низкая покупательская способность была не единственным препятствием для закрытия бизнеса. Наша собеседница Гехецик больше всего разочарована проблемами в налоговом поле. “Я была предпринимателем, но никогда не чувствовала уважительного отношения к себе со стороны государства и налогового органа. Мне 71 года, но даже сейчас, если будет возможность, я уеду из страны. Не хочу, чтобы мои внуки росли здесь…”- сказала Гехецик.

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После того, как магазин предпринимательницы зарылся, ей пришлось взять новые кредиты для возмещения понесенного ущерба и проживания семьи. Ежемесячный доход этой семьи составляет около 300 тысяч драмов.

Ованнисяны не единственная большая семья с низким месячным доходом, которая оформила более трех кредитов.

Среди опрошенных были семьи с более чем шестью членами, которые, получая ежемесячно 200 тыс. драмов, оформили шесть кредитов. Большаяих часть живет за счет трансфертов, которые не рассматриваются в качестве дохода.

Каким образом банк выдал шесть кредитов семьям с низким доходом? Как была проведена оценка рисков для измерения платежесспособности таких семей?

В беседе с Hetq.am начальник отдела кредитного анализа банка “АКБА-Кредит Агриколь” Зорайр Саркисян пояснил, что при оформлении небольших потребительских кредитов глубокий финансово-экономический анализ не проводится. “ВозможНер, что эта семья взяла кредиты в разных банках, так как в каждом банке свои требования. Получив определенную информацию, банк может оформить потребительский кредит, учитывая доходы лица в данный момент. Эти кредиты выдаются в основном под высокие проценты, так как банк идет на большой риск”,- отметил З. Саркисян.

Чем ниже ежемесячный доход, тем больше число кредитов и членов семьи. Те опрошенные семьи, которые состояли из более пяти членов, имели больше трех кредитов. Более малочисленные семьи, чей доход был на 30-40 тыс. драмов больше, имели один или два кредита, оформленные с целью покупки телевизора.

Фото: Нарек Алексанян