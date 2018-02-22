В резиденции Президента состоялась официальная церемония встречи Президента Ливана

В резиденции Президента сегодня состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Ливан Мишеля Ауна, который прибыл в Республику Армения с официальным визитом. По окончании церемонии президенты Армении и Ливана провели встречу в узком составе.



«Уважаемый господин Президент, я с большой теплотой сердечно приветствую Вас в Республике Армения. Для нас большая радость и честь принимать президента дружественного Ливана в Армении, и мы глубоко заинтересованы в углублении отношений с Ливаном во всех отраслях.



Я с большой теплотой вспоминаю свой визит в Ливан ещё в 2012 году, который явился хорошим стимулом в деле развития наших отношений. Уверен, что Ваш визит откроет новую страницу в наших отношениях. Наши межгосударственные отношения имеют лишь 25-летнюю историю, но дружба наших народов насчитывает века. Конечно, в деле укрепления дружбы между нашими двумя народами большую роль играет армянская община. Мы глубоко благодарны народу и руководству Ливана за проявленное в отношении наших соотечественников заботливое отношение. Они в течение времени стали полноценными гражданами Ливана, сохраняя свою национальную самобытность. И конечно, мы благодарны властям Ливана, в том числе парламенту, за признание факта Геноцида армян. Это очень важный вклад.



Господин Президент, добро пожаловать! Я очень рад приветствовать Вас в Ереване,» - сказал Президент Серж Саргсян.



Президент Мишель Аун выразил благодарность Президенту Республики за приглашение и счёл большой честью для себя посещение Республики Армения.

«Во время Вашего визита в Ливан в 2012 году в ходе организованного в Вашу честь визита я сам участвовал, и тогда мы имели краткую беседу. Я очень рад, что нахожусь в Республике Армения.



Да, в составе моей делегации есть представители армянской общины Ливана - министр туризма, также руководитель партии Дашнакцутюн, депутат, господин Багратунян. Ваше Превосходительство, должен сказать, что армянская община внесла большой вклад в дело развития и процветания Ливана. Они довольно серьёзно работают во всех сферах их деятельности, в ответственных звеньях. Мы сами много опираемся на них во всех сферах. Мы - широкое общество, и армянская община смогла сохранить свою культуру и самобытность в Ливане. Конечно, мы придаём этому большое значение и гордимся этим плюрализмом и культурным многообразием, потому что мы достаточно много пользуемся этим и развиваем Ливан.



Мой визит нацелен на то, чтобы ещё более укрепить отношения между Арменией и Ливаном. Мы имеем надежду, что эти отношения между Арменией и Ливаном будут и далее расширяться и углубляться. Есть множество сфер, в направлении которых мы можем работать, и это будет во благо наших двух стран», - сказал Президент Мишель Аун на встрече с Президентом Сержем Саргсяном.