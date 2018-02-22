Река Гехи почти наполовину будет забрана в трубы

ГНКО “Центр экспертизы воздействия на окружающую среду” Министерства охраны природы РА предоставило положительное заключение по заявке ООО “Телия Майнинг” на строительство малой ГЭС на реке Гехи.

До 2015 г. владельцем этой компании был сын бывшего генпрокурора, ныне председателя Следственного комитета РА Агвана Овсепяна Мисак Овсепян. В 2015-2016 гг. ООО принадлежало жителю Еревана Геворку Хачатряну, которого сменил житель села Балаовит Акоп Тадевосян. Указанные лица одновременно являлись директорами компании.

“Телия Майнинг” собирается строить на территории сел Нор Астхаберд и Гехи Сюникской области малую ГЭС “Астхаберд”. Головной узел МГЭС будет находиться на территории общины Нор Астхаберд. Минувшим летом здесь уже проводились земляные работы, причем тогда компания еще не получила от руководителя общины проектные документы.

Напомним, что, согласно действующему порядку, застройщик сперва должен обратиться к руководителю общины для получения разрешения на разработку проекта, затем проектирующая компания выполняет соответствующие работы, проводятся необходимые экспертизы, после чего застройщик вновь обращается к руководителю общины для получения разрешения на строительство. По завершении строительных работ составляет акт и выдается разрешение на эксплуатацию.

Руководители общин Нор Астхаберд и Гехи в беседе с нами отметили, что строительные работы на МГЭС “Астхаберд” близятся к завершению, гидроэлектростанция будет сдана в эксплуатацию предположительно в середине марта.

Гехи – один из притоков реки Вохчи. Берет начало в горах Зангезура, протяженность составляет 30 км. Для МГЭС будут использованы трубы диаметром 1,7 м и длиной 5200 м. Это значит, что более чем 1/6 реки Гехи будет забрана в трубы ООО “Телия Майнинг”. Трубопровод будет проложен через территории общин Нор Астхаберд и Гехи, параллельно автотрассе. Мощность МГЭС составит 24 млн кВт/ч электроэнергии в год.

По результатам проведенной экспертизы, сторительство и эксплуатация МГЭС “Астхаберд” окажут и положительное, и отрицательное воздействие на окружающую среду. Определенную степень воздействия испытают почва, вода, флора и фауна, а в ходе строительства – также воздух.

Председатель капанской общественной организации “Стабильное развитие” Армен Парсаданян еще в прошлом году в беседе с нами отметил, что в Армении практически ни одна МГЭС не обеспечивает экологический отпуск рек, а государствевнный контроль не осуществляется в достаточной степени.

Из 30 км реки 6,5 км забрала в трубы МГЭС “Гехи-1”, принадлежащая ООО “Тасман”, 2,6 км – МГЭС “Гехи-2”, принадлежащая ООО “Эремирэнержи”. Получается, что указанные энергетические объекты и МГЭС “Астхаберд” “поглотят” 14,3 км, или 48%, реки Гехи.

Фото: Армен Парсаданян