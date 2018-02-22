В Ростове обнаружены доставленные из Армении животные

Несколько дней назад в Ростовской области Российской Федерации были обнаружены доставленные на микроавтобусе “Форд” из Армении 33 обезьяны и 8 коати (носух). Как сообщил ростовскому электронному изданию 1rnd.ru занимающийся этим делом анонимный источник, этот случай является доказательством осуществления контрабанды в медицинских целях.

Экспортированные животные предназначались для проведения испытаний с целью осуществления контроля за качеством иммуннобиологических препаратов в Государственном НИИ полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.Чумакова. Институт создает вакцины, которые продаются и за пределами России. По словам источника издания, они пытаются доказать, что за последние два года документы на препараты для полиомиелита фальсифицируются, а вакцина не проверяется.

Напомним, что в апреле 2015 г. институт им.Чумакова объявил открытый конкурс на проведение испытаний по контролю за качеством препаратов. Для проведения экспериментов требовалось 189 обезьян, за которые предусматривалось заплатить около 81 млн рублей (около 729 млн драмов по курсу данного месяца).

Позже НИИ сообщил, что для участия в конкурсе была подана только одна заявка, с автором которой и был заключен договор. Заявкодателем был частный предприниматель Хачатурян Эдуард Сергеевич, который по условиям конкурса должен был поставить животных в течение 200 дней со дня заключения договора.

Уже в следующем месяце после победы на конкурсе компания “Зоо Фауна Арт” получила разрешение Министерства охраны природы Армении на реэкспорт 30 обезьян гриветов. В августе компания получила разрешение на реэкспорт еще 60 обезьян - на этот раз верветок из Танзании. Этих животных называют также африканскими зелеными мартышками. Отловленных в естественной среде 90 особей “Зоо Фауна Арт” отправила Эдуарду Хачатряну.

По сведениям 1rnd.ru, несколько групп обезьян (около 150) Хачатурян поставил институту законным путем, а более 900 – без сопроводительных зооветеринарных документов. Это значит, что животные могли быть носителями каких-либо болезней.

Обезьяны, обнаруженные таможенниками Ростовской области, находились в клетках – по одной или по две в каждой. Водитель машины сообщил, что доставил животных из сочинского питомника в частный зоопарк в Москве, не имея соответствующих ветеринарных документов. Обезьян передали на временное содержание в ростовский зоопарк, где сотрудники при размещении животных нашли документы, свидетельствовавшие об их доставке из Армении.

Уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве было возбуждено как против Эдуарда Хачатуряна, так и против НИИ имени Чумакова. В опубликованном изданием уголовном деле отмечается, что стоимость предоставляемых Хачатуряном институту услуг превысила среднюю рыночную цену подобных услуг на 457 млн рублей (около 3,9 млрд драмов).

Министерство охраны природы РА пока не прокомментировало эту информацию. В МОП порекомендовали прислать письменный запрос, после получения которого ведомство изучит детали произошедшего.

Фото: 1rnd.ru