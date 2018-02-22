Фракция “Выход” обратится в Конституционный суд, если к инициативе присоединится фракция “Царукян”

Парламентская оппозиционная фракция “Выход” намерена обратиться в Конституционный суд для оспаривания порядка выборов президента страны. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель фракции Никол Пашинян.

В беседе с Hetq.am депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян отметила, что знакома с предложением своих коллег, но их фракция этот вопрос пока не обсуждала, поэтому не может сказать, присоединяться они к инициативе или нет.

“Когда специалисты изучат вопрос и выяснят, что Конституция противоречит указанной статье, тогда и можно будет обсудить это предложение”,- сказала Н.Зограбян.

Мы напомнили об интервью адвоката Ваге Григоряна, в котором и был поднят этот вопрос, выяснилось, однако, что г-жа Зограбян не читала интервью.

Ранее представители правящей партии заявили, что выборы четвертого президента РА состоятся 2 марта в Национальном Собрании.