Специальный семинар АЦСНИ к 30-летию Арцахского движения

Сегодня в Армянском центре национальных и международных исследований (АЦСНИ) состоялся круглый стол «Карабахское движение: формула успеха». Среди приглашенных были эксперты, политологи, общественные деятели, представители средств массовой информации и другие.

В семинаре принял участие основатель АЦСНИ Раффи К. Ованнисян.

Исполнительный директор АЦСНИ Карапет Каленчян открыл семинар-обсуждение своей вступельной речью. Он сказал: «Бросая ретроспективный взгляд на арцахское движение с расстояния трех десятилетий, все хотят понять, в чем была Формула успеха «Движения» и почему этот необычный опыт не смог простимулировать потенциал и возможности общеста в деле государственного строительства в последующие годы. Сегодняшняя дискуссия - попытка прояснить эти вопросы как можно более детальнo».

Основные доклады были представлены директором исследовательских программ АЦСНИ, политологом и аналитиком Манвелем Саркисяном и общественным деятелем, аналитиком организации «Civilitas» Татулом Акопяном.

Размышляя об непонятых уроках Карабахского движения, Манвел Саркисян отметил, что любое значимое явление общественно-политического значения, и особенно опыт 88-го движения, имеет важное значение для дальнейшего применения и достижения подобных успехов. По мнению политолога, в нашей современной истории -- это единственный пример, когда вопрос был сформулирован и решен. «Успех был основан на двух основных факторах -- правильном вопросе и методологии борьбы. Если эти два правильно выбраны и цель понятна, то успех не заставит себя долго ждать. Процесс 88-го был открытым конституционным движением под флагом «Перестройки» Михаила Горбачева. Демократически обусловленная национально-освободительная борьба была направлена снизу вверх, с использованием петиций, голодовки, мирного неповиновения, ультиматума и других конституционных элементов», - сказал докладчик.

В своем докладе Татул Акопян, в контексте предложений посредников Минской группы ОБСЕ, подробно рассказал о событиях, связанных с независимостью НКР и переговорным процессом. Анализируя все сегменты переговоров, Акопян напомнил, что в 1991 году августовский «путч» сыграл позитивную роль в проармянском процессе арцахского вопроса, поскольку Л. Тер-Петросян защитил антисоветское движение Б. Ельцина, в то время как симпатия президента Азербайджана Муталибова была на стороне «путча». «После распада Советского Союза карабахская проблема была интернационализирована, и первым шагом стала поэтапная и пакетная версия вопроса, в которой Арцах должен вернуть освобожденные 7 регионов Азербайджана, за исключением Лачинского коридора, и статус НКР остался бы неопределенным. Известные силы этого не приняли, став причиной отставки Тер-Петросяна. После этого, когда Роберт Кочарян уже был у власти, премьер-министр Российской Федерации Ю.Примаков представил сторонам идею «общего государства». Это предложение и другие варианты Минской группы ОБСЕ, Ки-Уэста, Пражского процесса, Мадридских принципов и других были отвергнуты Азербайджаном», - подчеркнул докладчик.

Оба доклада привели к оживленной сессии вопросов и ответов и обмену мнениями при активном участии члена Инициативной группы «Во имя государства Армении» Карапета Рубиняна, эксперта Армянского Института Международных Отношений и Безопасности Армена Варданяна, депутата Сасуна Микаеляна, публициста Марины Петросян, президента НПО «Сотрудничество за демократию» Степана Даниеляна, редактора Detector.am Эдгара Варданяна, члена Совета НПО «Объединенные армяне» Азата Аршакяна, общественнпого деятеля Эмилья Абраамяна, публициста Грайра Улубабяна и других.

Армянский центр стратегических и национальных исследований (АЦСНИ) является независимым стратегическим исследовательским центром