В 2017 году выручка в сфере мобильной связи сократилась на 24 процента

В 2017 г. общая выручка в сфере связи Армении составила 145.6 млрд драмов. По данным Национальной статистической службы РА, по сравнению с 2016 г. этот показатель сократился на 4,1%. В 2017 г. выручка только от телекоммуникационной сферы составила 136 млрд долларов, что на 4,9% меньше показателя предыдущего года.

Львиная доля выручки на этом рынке образуется за счет телекоммуникационной связи. В 2017 г. только телекоммуникационная связь обеспечила около 136 млрд долларов, что на 4,9% меньше показателя предыдущего года.

Отметим, что в телекоммуникационной сфере выручка обеспечивают в основном рынки мобильной связи и интернет-доступности. В течение всего прошлого года спад на рынке мобильной связи продолжался, тогда как на рынке Интернета наблюдался заметный рост.

В 2016 г. выручка от рынка мобильной связи составила 61.8 млрд драмов, спад - 23.7%.

Роль мобильной телефонной связи уменьшилась вследствие распространения услуг ОТТ (Over the Top), наиболее известными примерами которых являются Skype, Viber, Messenger, WhatsApp и др.

За тот же период выручка в сфере Интернет-доступности составила 45.1 млрд драмов, рост - 40%.

Выручка от кабельной телефонной связи сократилась на 17,2%.

Ранее представители трех действующих в Армении операторов мобильной связи, отвечая на вопросы Hetq.am, рассказали, как они собираются предотвратить спад в этой сфере. Однако показатель спада, составивший около 24% в год, свидетельствует о том, что добиться ощутимых результатов пока не удается.