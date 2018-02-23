Саркис Клоян - властям: “Не надейтесь! Мы сделаем все, чтобы виновные в событиях 1 марта были наказаны”

По инициативе оппозиционной фракции “Выход” сегодня в Национальном Собрании проводятся слушания, посвященные событиям 1 марта 2008 г. В слушаниях принимают участие члены семей погибших, политические и общественные деятели, представители Генпрокуратуры. До начала выступлений предстательствующий, руководитель фракции “Выход” Никол пашинян предложил минутой молчания почтить память жертв, после чего выступил отец одного из погибших, Гора Клояна, Саркис Клоян. Обращаясь к властям, он заявил: "Не надейтесь! Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны". По словам С.Клояна, родственники погибших 1 марта требуют одного: раскрыть преступление, установить кто отдавал приказы и кто их выполнял.

“Ни исполнители, ни отдававшие приказы не привлечены к ответственности. Половина свидетелей эмигрировала, другая половина не помнит деталей преступления”,- сказал Саркис Клоян.

Он напомнил о том, что три жертвы из десяти погибли вследствие прицельного использоваия газовой гранаты “Черемуха”.

“Это оружие имелось у четырех полицейских, вы знаете их имена и фамилии, знаете всех. Они не были допрошены, высокопоставленные должностные лица тоже не были допрошены. Я говорю об этом со всей уверенностью. Специальня следственная служба допросила только рядовых граждан, которые не могли знать, кто в ту ночь убивал с расстояния 200-300 метров”,- отметил С.Клоян.