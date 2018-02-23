Вардгес Гаспари – республиканцам: “Вы расстреляли моих родных…”

Политический активист Вардгес Гаспари, которому служба безопасности Национального Собрания не разрешала пройти в здание для участия в слушаниях, посвященных событиям 1-2 марта 2008 г., все же сумел попасть в зал заседаний. Председательствующий на слушаниях лидер фракции “Выход” Никол Пашинян извинился перед Гаспари за этот инцидент.

В своем выступлении Вардгес Гаспари, обращаясь к родственникам жертв событий 1 марта, сказал: “Мне жаль, что вместо ваших родных, ваших детей не расстреляли нас, наиболее активных и давних участников движения. Надеюсь, вы воспримите эти слова как очень искренние и великодушно простите нас…”

В.Гаспари подчеркнул, что и до, и после событий 2008 г. власти решали и решают свои вопросы с помощью оружия.

“Хочу констатировать, что в рамках нашей мирной гражданской борьбы мы даже спустя десять лет беспомощны перед этим жестоким убийством”.

Активист обратился и к находившимся в зале членам Республиканской партии: “Хочу заявить представителям власти: это вы расстреляли моих родных. Находясь с вами в одном зале, под одной крышей, я с трудом сдерживаю себя, чтобы не плюнуть вам в лицо”.