Понедельник, 26 февраля
Օбщество

Водители автомобилей с армянскими номерами обязаны будут оформить страховку при въезде в Грузию



“С 1 марта 2018 г. владелец/водитель транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, при въезде на территорию Грузии, обзяан застраховать свою гражданскую отвественность за принадлежность ему транспорное средсва”. Брошюру с таким содержанием вручают водителям машин с армянскими номерами и всем иностранцам при пересечени грузино-армянской границы на пограничном пункте Ниноцминда-Бавра.

С 1 марта не выполнившие это требование водители будут штрафоваться на 100-200 лари, или 20-40 тысяч драмов.

В зависимости от транспортного средства и срока пребывания в Грузии минимальная сумма страхования составит 14 лари (2800 драмов), максимальная – до 610 лари (120 тыс. драмов).

Пребывание в стране менее 15 дней не предусматривает страхование. Подробности указаны в таблице.

Хотя до 1 марта остались считанные дни, пограничники затруднились сказать, где и как нужно застраховать автомобиль, следует это сделать на границе или можно доехать до райцентра, где и внести необходимые платежи. “1 марта все станет ясно”,- сказал один из пограничников.

На сайте Центра обязательного страхования и в брошюре сообщается лишь о том, что страховку можно купить в банках, через Рaybox, у брокеров, на сайте.

Пункты продажи страховки указаны в четырех пограничных точках – в Сарпи (недалеко от Батуми), на Казбекском таможенном пункте грузино-российской границы, на Баграташенском таможенном пункте грузино-армянской границы и в Цители-Хиди на грузино-азербайджанской границе. Никакой информации о Баврском таможенном пункте нет ни в брошюре, ни на сайте.

В случе ДТП водитель или владелец транспортного средства обязан позвонить по номеру 112 на “горячую линию” Министерства внутренних дел Грузии и по номеру +99532 23011 в Центр обязательноого страхования. Если вследствие аварии срочная медицинская помощь не требуется, то водитель или владелец транспортного средства обязан оставаться на месте ДТП до прихода полномочного лица.


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