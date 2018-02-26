О том, как посредством программы стоимостью 5 миллионов драмов нейтрализуется программа стоимостью 55 миллионов долларов

Природный памятник “Симфония камней”, или “Базальтовый орган”, находится в ущелье реки Азат в Гарни, ее площадь составляет 5000 кв.метров. Из-за плохой инфраструктуры это потрясающее творение природы никогда не включалось в туристические маршруты. Дорога к “Симфонии камней” труднопроходима, территория вокруг памятника неблагоустроена и находится в плачевном состоянии.

С целью сохранения наиболее привлекательных памятников культурного и природного наследия правительство Армении обратилось к Всемирному банку с просьбой о финансовом содействии. 22 декабря 2015 г. совет директоров ВБ утвердил решение о предоставление Армении кредита на сумму 55 млн долларов со сроком погашения 25 лет. Общая сумма кредита с учетом софинансирования со стороны правительства Армении составляет 68,75 млн долларов.

В программу правительства были включены перспективные с точки зрения развития туризма памятники Котайкской, Араратской, Вайоцдзорской и Сюникской областей: Гарнийский заповедник и Азатское ущелье, Гегардаванк, музей в Двине, монастырь Хор Вирап, рынок и пещера в Арени, Мозровская пещера, Зорац карер (Караундж), Хндзореск, монастыри Ахпат и Санаин.

Реализация программы должна была начаться 9 мая 2016 г., завершиться 30 апреля 2021 г. Между тем осуществление программы еще не начиналось, так как правительство Армении не выполнило свое обязательство по софинансированию в размере 13,75 млн долларов. На сегодняшний день в рамках кредитной программы израсходовано всего лишь 270 тыс. долларов.

Проект программы по развитию туризма на территории памятника “Симфония камней” давно готов. Программу реализует Фонд территориального развития Армении, а координирует – Министерство экономичесокго развития и инвестиций.

В Азатском ущелье предусмотрены следующие работы:

благоустройство дороги от села Гарни к “Симфонии камней” (1.6 км)

организация троп от языческого храма в Гарни до “Симфонии камней”

ремонт 2-километровой дороги от Центра посетителей Гарни до турцентра в государственном заповеднике “Хосровский лес”

восстановление опорных стен вдоль дорог на территории села, при необходимости строительство новых опорных стен, проведение энергосберегающего освещения вдоль ремонтируемой дороги

проведение водопровода питьевой воды

строительство новых и усиление существующих габионов на правом берегу реки Азат

внедрение системы освещения природного памятника “Симфония камней” установка скамеек в общественных местах на территории памятника, установка урн вдоль всей дороги

организация мероприятий безопасности и установка информационных щитов вдоль дороги

очистка Азатского ущелья от мусора и кустарников, мешающих строительству габионов

восстановление грунтовой поверхности напротив природного памятника “Симфония камней” и т.д.

Можно заметить, что предусмотренные этой программой некоторые мероприятия должны быть осуществлены на той самой территории, где, как выяснилось несколько дней назад, житель Гарни решил реализовать свою программу.

Когда пользователи социальной сети “Фейсбук” забили тревогу в связи со строительными работами рядом с природным памятником “Симфония камней”, многие приписали их программе правительства. Армянская ассоциация профессиональных гидов составила группу быстрого реагирования, которая 22 февраля прибыла на место событий. Активисты выяснили, что житель общины Гарни Шмавон Амбарцумян и его дочь на принадлежащем им участке земли сельскогохозяйственного значения, расположенном между памятником природы и рекой Азат, начали строительство “зоны туристического отдыха”. Выяснилось также, что на участке, находящемся всего в 12 метрах от “Симфонии камней”, постройки возводятся за счет кредита Национального центра развития малого и среднего предпринимательства (НЦРМСП). Получается, что в одном и том же министерстве не могут совместить даже две программы. Поскольку пока неясно, когда начнется осуществление кредитной программы стоимостью 55 млн долларов, министерство посредством кредита в 5 млн драмов предоставило жителю Гарни возможность нейтрализовать программу в 55 млн долларов.

В правительстве состоялось обсуждение скандальной темы, однако министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян не отреагировал на поднятый шум. Программа, финансируемая руководимой Караяном структурой, должна была обеспокоить министра. На том же месте и с той же целью реализуется государственная программа, координатором которой является все то же Министерство экономического развития и инвестиций.

На наш вопрос, как они согласились кредитовать бизнес-программу частного лица в месте, где реализуется государственная программа, заместитель исполнительного директора НЦРМСП Карен Григорян ответил, что гражданин представил бизнес-программу, в рамках которой он собирался осуществлять строительство на собственном земельном участке. Они не могли знать, что речь идет о территории рядом с Азатским ущельем и находящимся там памятником природы.

Г-н Григорян заявил, что представленная программа соответствовала стандартам кредитования, поэтому была утверждена.

Нас заинтересовало, какое содержание имела представленная гражданином программа кредитования развития туризма, если финансирующая организация не знала, о какой местности идет речь. Кроме того, почему целая структура, потребовав необходимые документы и проверив их подлинность, не придала значения тому, что свидетельство о праве на собственность касается земельного участка сельскохозяйственного значения. Неужели в организации не знали, что строительство может осуществляться только после изменения производственного значения земли, а в процессе изменения и возникли бы те вопросы, о которых проинформировал журналистов министр охраны природы Арцвик Минасян. Последний сообщил, что в настоящее время изучается вопрос о том, находится ли постройка в пределах территории памятника или нет. Кроме того, строительство ведется в непосредственной близости от реки Азат, для санитарной зоны которой закон устанавливает соответствующие требования и условия.

Министерство охраны природы сообщило, что паспорта указанных памятников были утверждены приказом министра от 18 августа 2017 г. Возможно, выяснится, что это общинная территория или буферная зона. После проверки можно будет сказать, как необходимо поступить с деревянными постройками.

Староста общины Гарни Агарон Саакян сообщил журналистам, что строительство ведется незаконно и что оно было прекращено еще в декабре 2017 г. Староста не выписывал разрешение на строительство, так как приватизированный земельный участок имеет сельскохозяйственное значение, следовательно строительные работы там не могут осуществляться.