Артур Осикян за время работы начальником УУИУ приобрел новую недвижимость

Начальник Управления уголовно-исполнительных учреждений Артур Осикян в связи с уходом с занимаемого поста 28 января 2018 г. представил в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации об имуществе и доходах.

Изучение этих документов показало, что в период с 3 сентября 2014 г., то есть после вступления в должность начальника УУИУ, и до дня ухода в отставку Осикян приобрел новую недвижимость. Примечательно, однако, что в годовых декларациях это имущество не указано.

В 2014 г. у Артура Осикяна была одна квартира стоимостью 57 млн драмов, которую он получил в качестве пожертвования. В 2018 г. квартир стало две, прибавились также земельный участок и гараж.

Неизменным остался купленный в 2014 г. автомобиль “TOYOTA 4 RUNNER 4.0” стоимостью 18 млн 680 тыс. драмов. Машину Осикян купил в кредит.

На момент вступления в должность у начальника УУИУ были 1 квартира, 1 особняк, автомобиль “TOYOTA 4 RUNNER 4.0”, 20 млн драмов, 15 тыс. долларов. Его доход составлял 22.775.200 драмов.

В декларации, представленной на момент сложения должностных полномочий, Артур Осикян задекларировал 2 квартиры, 1 особняк, 1 земельный участок, 1 гараж, автомобиль“TOYOTA 4 RUNNER 4.0”, 9 млн драмов и 8 тыс. долларов. Его доход составлял 894.867 драмов.

Жена начальника УУИУ Адрине Согомонян также не зафиксировала в декларации приобретение имущества. Женщина продала свою квартиру за 43 млн 442 тыс. драмов

В 2015 г. Адрине Согомонян продала также два земельных участка за 900 тыс. и 4 млн 500 тыс. драмов. А в 2015 г. за 5 млн драмов она продала автомобиль “TOYOTA CAMRY 2,4 L”. Таким образом, Адрине Согомонян всегда продавала, а не покупала имущество.