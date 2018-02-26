Словацкий журналист и его девушка стали жертвами двойного убийства

27-летний Ян Кучак работал на интернет-издание Aktuality и занимался расследованием финансовых преступлений. Его последний репортаж был посвящен бизнесмену Мариану Кочнеру, его сомнительным операциям по передаче шикарной собственности и налоговому мошенничеству.

«В Словакии еще никогда так не поступали с журналистами», — заявил глава полиции Тибор Гаспер на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.

Ранее Кучак уже получал угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. В ноябре 2017 года он написал на своей странице в Facebook, что ему угрожали по телефону, о чем он сообщил в полицию. Журналист жаловался, что полиция не предприняла никаких действий.

«Читая эти строки, вы даже не представляете, какие чувства мы в редакции сегодня испытываем», — написал на сайте издания главный редактор Aktuality Петер Барди.

«Они убили нашего коллегу Яна Кучака, прекрасного человека, друга, журналиста, который работал, чтобы мы становились лучше и чтобы преступность и несправедливость не оставались безнаказанными».