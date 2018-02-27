Заявление фракции “Выход”, осуждающее события 1-2 марта 2008 г., единогласно вошло в повестку

Начало работу очередное четырехдневное заседание Национального Собрания. Постоянная комиссия по государственно-правовым вопроам и правам человека отклонила заявление фракции “Выход”, которым осуждались события 1-2 марта 2008 г., однако фракция вновь представила заявление с целью его включения в повестку.

В ходе развернувшегося обсуждения исполняющий обязанности председателя комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат фракции Республиканской партии Рустам Махмудян заявил, что они против представленного проекта. В ответ депутаты “Выхода” отметили, что им непонятно, почему правящая сила отказывается включить заявление в повестку.

После этого слово взял руководитель фракции республиканцев Ваграм Багдасарян, который сообщил, что они проголосуют за проект, так как РПА приняла решение включить этот вопрос в повестку. После выступления В.Багдасаряна депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы заявление,осуждающее события 1-2 марта 2008 г., было включено в повестку парламента.