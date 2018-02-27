Н.Пашинян – Г.Арутюняну: “Серж Саргсян всерьез говорил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру, или в это время скрещивал под столом пальцы?”

В парламенте обсуждается вопрос выборов в Высший судебный совет, на главную должность в котором выдвинута кандидатура действующего председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна.

Лидер парламентской фракции “Выход” Никол Пашинян, обращаясь к Гагику Арутюняну, поинтересовался, насколько серьезным было сделанное 10 апреля 2014 г. заявление Сержа Саргсяна о том, что он больше никогда не будет выдвигаться кандидатом в президенты и не будет претендовать на должность премьер-министра.

“Вы присутствовали на этом заседании. Мой вопрос заключается в следующем: Серж Саргсян говорил серьезно или в конце были какие-то элементы юмора? Может, он под столом скрещивал пальцы? Были такие элементы или нет? Потому что не исключено, что был сделан монтаж”, – поинтересовался Н.Пашинян.

Гагик Арутюнян заверил, что во время встреч с президентом не было ни одного случая, чтобы президент говорил несерьезно или шутил. “В тот день, когда было сделано это заявление, ни под столом, ни на столе ничего подобного не происходило. Президент высказал свое мнение”,- ответил Г.Арутюнян.