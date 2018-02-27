Геворк Даниелян ушел от ответа на вопрос, кто были осужденные в 90-х годах дашнакцаканы – политзаключенные или преступники

В парламенте продолжется обсуждение вопроса о выборе членов Высшего судебного совета, На вторую должность в этом органе правящая Республиканская партия и АРФ Дашнакцутюн выдвинули кандидатуру бывшего министра ютиции, члена комиссии по конституционным реформам Геворка Даниеляна.

Руководитель парламентской оппозиционной фракции “Выход” Никол Пашинян, напомнив о периоде пребывания Г.Даниеляна в должности министра (2007-2010 гг.), заметил, что при нем в Армении появилось “рекордное” число политзаключенных.

В ответ Геворк Даниелян сказал: “Если Вы хотите сказать, что мной не предпринимались какие-либо шаги, то это весьма спорное утверждение. Во всяком случае Вы хорошо знаете, что если на Вас поступала какая-либо жалоба, то мой телефон был всегда доступен”.

Никол Пашинян напомнил о том, что пять кандидатов в члены Высшего судебного совета выдвинуты совместно Республиканской партией и АРФ Дашнакцутюн и поинтересовался, были ли дашнакцаканы в 90-е годы осуждены как политзаключенные или нет.

“Вы думаете, что если человек занимался политической деятельностью и был осужден, то это однозначно следует квалифицировать как политическую репрессию, между тем это разные вещи”,- сказал бывший глава Минюста.

Вопрос о том, были ли дашнакцаканские деятели политзаключенными или нет, продолжил и другой депутат фракции “Выход” – Арарат Мирзоян. Последний поинтересовался, кем был в 90-е годы Армен Рустамян (руководитель парламентской фракции АРФ Дашнакцутюн) – политзаключенным или “преступником, осужденным по соответствующей статье”?

Геворк Даниелян пояснил, что если в ответе опираться только на материалы СМИ, то это будет дилетантский подход, между тем юрист не может давать оценки только основываясь на публикации в прессе.