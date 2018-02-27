В.Багдасарян: “Серж Саргсян не только лидер РПА, он еще и рядовой член партии и обязан подчиняться решениям политической силы”

В Национальном Собрании продолжается обсуждение вопроса об избрании пяти членов Высшего судебного совета. Руководитель парламентской фракции “Выход” Никол Пашинян, обращаясь к руководителю фракции правящей Республиканской партии Ваграму Багдасаряну, вновь напомнил о состоявшемся 10 апреля 2014 г. заседании комиссии по конституционной реформе, на котором Серж Саргсян заявил, что не будет претендовать на посты президента или премьер-министра Армении.

“Должна ли общественность серьезно отнестись к этому заявлению Сержа Саргсяна?” – спросил депутат. В ответ Багдасарян заверил, что к любому заявлению президента необходимо относиться серьезно.

“Республиканская партия взяла на себя ответственность за страну, следовательно мы должны определять целесообразность того, кто должен встать у руля власти, кто какую должность может занять, а не руководствоваться тем, кто на что претендует. В данном случае Серж Саргсян не только лидер РПА, он еще и рядовой член партии и обязан подчиняться решениям политической силы”,- заявил Ваграм Багдасарян.