Андраник Теванян: “Рассмотрение в ЕСПЧ иска о нарушениях в отношении командующего карабахской армией станет нашим общим позором”

Решение Апелляционного суда по делу Самвела Бабаяна будет обжаловано. Об этом сообщил сегодня журналистам защитник Бабаяна Аветис Калашян.

“Я надеялся, что наша жалоба будет удовлетворена, так как она обоснованная. Я ждал осуществления правосудия… Мы подготовим кассационную жалобу”,- заявил защитник.

Напомним, что сегодня Апелляционный суд огласил решение по делу Самвела Бабаяна и других, оставив в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Аршак Варданян, Самвел Бабаян, Санасар Габриелян и Армен Погосян приговорены к 6, 3 и 2.5 годам лишения свободы соответственно.

В своем последнем слове подсудимые Санасар Габриелян и Армен Погосян выступили с заявлениями, которые раньше никогда не делали.

В частности, по словам Санасара Габриеляна, его предупредили о том, что в случае открытия штаба в Эчмиадзине он будет арестован, а Армен Погосян сообщил, что при передаче Службе национальной безопасности зенитного ракетного комплекса “Игла”, признанного вещественным доказательством по данному делу, Грачья Маилян преследовал свою выгоду.

Аветис Калашян, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что заявления подсудимых оказались запоздалыми, суду не были представлены подтверждающие их слова факты. Однако защитник не пожелал поставить под сомнение достоверность этих заявлений.

Касаясь обстоятельств дела, Бабаян подчеркнул, что по сей день не раскрыты мотивы приобретения оружия. В ходе рассмотрения дела в прессе появились публикации о том, что с помощью “Иглы” собирались уничтожить вертолет Сержа Саргсяна. Эти утверждения Калашян назвал абсурдными.

Самвел Бабаян был задержан перед парламентскими выборами 2017 года. На выборах он поддерживал блок “Оганян-Раффи-Осканян”. И хотя в ходе судебного процесса Бабаян заявил, что дело против него сфабриковано по заказу, конкретное имя заказчика он не назвал. Адвокат тоже не стал затрагивать политический аспект дела.

В ходе встречи с журналистами директор исследовательского института “Политэкономика” Андраник Теванян выступил с политичепскими заявлениями.

“Решение Апелляционного суда представляет собой продолжение решения суда первой инстанции. В обоих случаях мы имеем дело с дублированием политического решения по сфабрикованному делу”,- заявил А.Теванян.

Он также отметил, что с учетом политического характера принятого решения не видит необходимости касаться поведения судей.

“Это очередной позор для Армении”,- заявил Теванян, добавив, что звучащие со стороны Азербайджана заявления о захвате Еревана не случайны.

“Если в Ереване судят человека, который во время войны командовал армией, то может сложиться впечатление, что морально-психологическая атмосфера здесь такова, что можно и Ереван захватить”,- отметил Теванян.

Он выразил уверенность, что Бабаян пойдет до конца. “Если в Европейском суде по правам человека начнут рассматривать иск о нарушениях в отношении человека, командовавшего карабахской армией, и Азербайджану будет дана возможность спекулировать утверждениями о том, что командующий занимался отмыванием денег, это станет нашим общим позором”,- подчеркнул Андраник Теванян.

Он не назвал имя человека, “заказавшего” Бабаяна, но вместе с тем отметил, что заказ поступает от одной силы.

Согласно обвинению, Самвел Бабаян по предварительному согласию подтолкнул группу лиц к незаконному приобретению, транспортировке и хранению зенитного комплекса “Игла”. Аналогичное обвинение выдвинуто также Санасару Габриеляну и Армену Погосяну.

Подсудимые не признали выдвинутые им обвинения. С.Габриелян отметил, что Самвел Бабаян не имеет никакого отношения к приобретению “Иглы”, что это был его замысел, что оружие он приобретал с целью подарить армии, но в дальнейшем, до своего задержания, отказался от этой мысли.

На фото: Аветис Калашян