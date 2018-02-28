Колбаса и водка от неизвестных дарителей Министерству правосудия

На новогодние праздники Министерство юстиции РА раздало своим сотрудникам колбасу и филе, произведенные компанией отца начальника Агентства госреестра юридических лиц аппарата того же ведомства.

Помимо мясных изделий, сотрудники Минюста получили в подарок водку “Белая березка”, которую импортирует ООО “Соврано”, принадлежащее депутату Национального Собрания Арману Саакяну.

Включенные в подарочный набор колбасы производятся ООО “Лума”, директором и владельцем 70% акций которого является отец начальника Агентства госреестра юридических лиц аппарата МЮ Гаруша Давтяна Севак Давтян. Цех компании “Лума” находится в городе Абовяне.

Произведенные этой компанией колбасы и филе невозможно найти в ереванских магазинах и супермаркетах. Свою продукцию “Лума” продает в основном в действующе при цехе магазине и супермаркете города Абовяна. В Интернете имеется скудная информация об этой компании. В 2012 г. “Лума” вошла в число более двух десятков компаний, в которых Государственная комиссия по защите экономической конкуренции выявила грубые производственные нарушения.

На снимке: колбасный цех ООО “Лума” в городе Абовяне. Фото: Нарек Алексанян

Hetq.am попытался выяснить, приобретало ли министерство колбасы у компании отца Гаруша Давтяна, поскольку осуществление покупки государственным органом у лица, взаимосвязанного с его сотрудником, предусматривает столкновение интересов.

В министерства ответили, что указанные виды товаров были не куплены, а получены в подарок. “Аппарат министерства раздал своим сотрудникам подарочные наборы, предоставленные несколькими дарителями. По просьбе последних мы не можем обнародовать их имена”,- говорилось в ответе.

В управлении информации и по связям с общественностью Министерства юстиции сообщили, что набор, включавший колбасу, филе и водку, получили 250 сотрудников.

В магазине производителя колбаса “Пикантная” стоит 2100 драмов, на рынке – 2400. Килограмм филе в магазине производителя стоит 3800 драмов, а в супермаркете города Абовяна – 4100. Стоимость бутылки водки колеблется в пределах 2750-2990 драмов. Если сложить цены на все товары, то получится, что некий “неизвестный” даритель сделал сотрудникам центрального аппарата Министерства юстиции подарки на общую сумму 2 млн 267 тыс. драмов.

Общественным служащим запрещается получать подарки

В Министерстве юстиции Hetq.am заверили, что не тратили на новогодние подарки ни бюджетные, ни внебюджетные средства.

Но даже если содержимое подарочных наборов Минюст получил в подарок, то ведомство все равно нарушило ст.29 закона РА “Об общественной службе”, которая устанавливает запрет на получение подарка должностным лицом.

Кто подарил Минюсту колбасу и водку

Министерство юстици не только получило подарки в нарушение закона, но и держит в секрете имена дарителей. Hetq.am попытался выяснить, были ли дорогие подарки предоставлены сотрудникам Минюста компаниями, производящими и импортирующими эти товары. Учредитель ООО “Соврано”, депутат Национального Собрания Арман Саакян сказал, что сам лично никому ничего не дарил. А директор компании Гарник Киракосян заверил:”У нас нет такой практики, и вообще наша компания ничего никому не дарила”. Киракосян, проверив счета-фактуры, сообщил, что Министерство юстиции не совершало у них покупки.

Уже второй день в компании “Лума” нам сообщают, что директора Севака Давтяна, являющегося отцом начальника Агентства госреестра Министерства юстиции, нет на месте, но уверяют, что он находится в стране. При этом мобильный телефон самого Севака Давтяна не отвечает.

На первом снимке: министр юстиции Давид Арутюнян и начальник Агентства госреестра юридических лиц аппарата Минюста Гаруш Давтян

Анимация: Даавид Банучян