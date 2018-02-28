Парламент избрал Высший судебный совет. Фракция “Выход” заявила о фальсификации результатов выборов

Сегодня в Национальном Собрании состоялись выборы членов Высшего судебного совета. В пользу кандидата на первую должность в этом органе, действующего председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна проголосовали 96 из участвовавших в голосовании 98 депутатов, против – 2 депутата.

За второго члена ВСС, члена комиссии по конституционным реформам Геворка Даниеляна проголосовали 90 депутатов, против – 7.

Третий член совета, преподаватель Ереванского государственного унивверситета Липарит Меликджанян получил 82 голоса, против его кандидатуры проголосовали 15 депутатов, один бюллетень был признан недействительным.

За преподавателя Адвокатской школы Айка Ованнисяна проголосовали 86 депутатов, против – 11, недействительным был признан один бюллетень.

Член Адвокатской палаты Сергей Мегриян получил 87 голосов “за”, 10 “против”, недействительным оказался один бюллетень.

После оглашения результатов голосования лидер оппозиционной фракции “Выход” Никол Пашинян заявил, что они сфальсифицированы. По словам депутата, участвовавшие в выборах члены их фракции голосовали против Гагика Арутюняна и Геворка Даниеляна, следовательно эти кандидаты не могли получить лишь два голоса “против”.

“Считаю, что это мелкое жульничество со стороны политического большинства, направленное против фракции “Выход”,- заявил Никол Пашинян.

Председатель временной счетной комиссии, депутат от правящей Республиканской партии Гагик Меликян заверил, что все члены комиссии участвовали как в голосовании, так и в процессе подсчета голосов. “Протокол подписали все, так что не надо делать беспочвенные заявления”,- сказал Меликян.

Член счетной комиссии от фракции “Выход” Лена Назарян отметила, что участвовала в подсчете голосов, но не может с уверенностью утверждать, что в дальнейшем бюллетени против этих кандидатов не были заменены на проголосованные в их пользу.

Н.Пашинян потребовал пересчета голоса, а также призвал отказаться от подсчета голосов в закрытом режиме.

Депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян заявила, что безоговорочно доверяет входящим в счетную комиссию депутатам от их блока, добавив, что во “избежание манипуляций” они согласны на пересчет голосов

Руководитель фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян сказал, что и для Гагика Арутюняна, и для РПА несущественно, сколько было голосов “за” – 96 или, скажем, 80, поэтому они не против пересчета бюллетеней.