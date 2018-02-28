Парламент Армении осудил погромы армян в Сумгаите в феврале 1988 года

В связи с 30-ой годовщиной армянских погромов в азербайджанском городе Сумгаит парламент Армении единогласно принял заявление, осуждающее действия Азербайджана. В разработке проекта заявления участвовали все четыре фракции Национального Собрания РА.

В заявлении, в частности, говорится, что в феврале 1988 г. власти Азербайджана в ответ на требование армянства Арцаха, оказавшегося под угрозой физического уничтожения и исхода, применить принцип равноправия народов и право на самоопределение осуществили погромы и депортацию армянского населения, вследствие чего существование армян в этой стране стало невозможным.

В заявлении отмечается, что власти Азербайджана, противопоставляясь международному сообществу и странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, чинят препятствия переговорному процессу по урегулированию карабахской проблемы, продолжая уповать на силовое решение конфликта.

“Национальное Собрание Республики Армения осуждает осуществление Азербайджаном массового насилия, убийств и депортации мирного населения, проведение армянофобской расистской политики и развязанные против Нагорного Карабаха агрессивные военные действия”,- говорится в заявлении.

В нем также содержится призыв к парламентам и парламентским ассамблеям, международным организациям, занимающимся защитой прав человека структурам осудить совершенные и продолжающиеся по сей день преступления Азербайджана против мирного населения, нарушения международного гуманитарного права, что представляет угрозу не только для армянского народа, но для безопасности, стабильности и развития всего региона.