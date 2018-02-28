Геворк Костанян избран председателем постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека НС

Председатель временной счетной комиссии Национального Собрания Армении Гагик Меликян представил результаты закрытого тайного голосования при избрании председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека. Единственным кандидатом на эту должность был член фракции правящей Республиканской партии Геворк Костанян. Из 105 депутатов в голосовании приняли участие 93. За Костаняна проголосовали 63 депутата, против – 30.

Напомним, что должность председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека стала вакантной после отставки Грайра Товмасяна, выдвинутого кандидатом в члены Конституционного суда РА.