Пятница, 02 марта
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Парламент Армении почтил минутой молчания память жертв событий 1 марта 2008 года



По предложению спикера Национального Собрания Ара Баблояна депутаты почтили минутой молчания память жертв событий, которые произошли в Ереване 1 марта 2008 г.

Затем на голосование был представлен ряд законопроектов. До голосования по проекту о внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс, разработанному несколькими депутатами фракции “Царукян”, лидер парламентского большинства Ваграм Багдасарян заявил, что принятие данного законопроекта противоречит политике стимулирования экономической интеграции, которую проводят страны-члены Евразийского экономического союза, поэтому фракция Республиканской партии будет голосовать против. Депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян напомнила своим коллегам о том, что во время первого чтения парламентское большинство проголосовало за представленный законопроект.

“Вы потом поняли, что этот проект противоречит каким-то договорам? В лице Республиканской партии мы имеем дело с политической силой, чья правая рука не знает, что делает левая”,- заявила Н.Зограбян.

Законопроект был отклонен: “за” проголосовали 34 депутата, “против” – 62.

Полностью и во втором чтении был принят проект закона “О временном регулировании ввоза праворульных транспортных средств”. В первом чтении депутаты приняли проект закона “О социальных гарантиях  лиц, занимающих государственные посты”.


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