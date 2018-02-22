Борис Ротенберг и сокровища Лазурного Берега

После того как в 2014 году Россия аннексировала Крым, Евросоюз запретил въезд на свою территорию более чем сотне российских политиков и бизнесменов и заморозил их активы. Так европейское сообщество решило наказать тех россиян, кому могла быть выгодна агрессия против Украины.

Через месяц ЕС пересмотрит этот список и, возможно, обратит внимание на одного интереснейшего гражданина, который до сих пор избегал неприятностей.

В совместном расследовании с российской «Новой газетой» и французской Le Monde Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) изучает, насколько прочно обосновался во Французской Ривьере один из самых скандально известных российских олигархов, друг детства Владимира Путина Борис Ротенберг.

Старший и еще более богатый брат Бориса, Аркадий Ротенберг, под санкции 2014 года попал и потерял свои дома в Италии вместе с правом посещать Европу. Но Борис избежал этой судьбы, по всей видимости, благодаря своему финскому гражданству, которое досталось ему в предыдущем браке, и продолжил пользоваться французской недвижимостью на миллионы евро.

Речь идет о двух ранее неизвестных виллах Ротенберга в приморской коммуне Эз, которая входит в округ Ниццы. В 2009-м он получил разрешение строить здесь третью.

Также Ротенбергу через сложную схему владения с участием компании в Монако принадлежит недвижимость в Муан-Сорту. К ней относится коневодческая ферма Бориса и его молодой жены Карины.

Несмотря ни на какие санкции богатства российских олигархов надежно укрыты в самых желанных уголках Европы.

Взлет Ротенбергов

Борис и Аркадий Ротенберги прошли неблизкий путь от управления сетью заправок в 90-е до состояния в 1,2 и 3,1 миллиарда долларов на брата соответственно.

Весьма вероятно быстрому росту бизнеса помогла связь с Владимиром Путиным. Они дружат с детства, когда вместе занимались дзюдо в Ленинграде. С годами эта связь не слабела, и когда Путин стал президентом в 2000 году, Ротенберги оказались в ближнем кругу главы государства.

Далее путь вел уже на самую вершину.

«СМП Банк», который Ротенберги основали в 2001-м, сегодня входит в число 30 крупнейших в России, согласно его официальному сайту.

Но основную прибыль братья получили по госконтрактам. В 2008-м Аркадий купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» и создал на их основе мощнейший нефтегазовый строительный холдинг «Стройгазмонтаж» (SGM Group). С тех пор холдинг остается одним из главных подрядчиков «Газпрома», часто получая контракты вне конкурса.

Постоянные перерасходы, свойственные проектам «Стройгазмонтажа», обогатили Ротенбергов за счет российских налогоплательщиков. В 2017 году в комментарии для статьи в журнале The New Yorker аналитик Михаил Корчемкин объяснил, что для «Газпрома» «теперь главное — не прибыль акционеров, а прибыль подрядчиков».

В 2015 году SGM Group отчитался о доходах почти в 4,6 миллиарда долларов.

Миллиарды Ротенбергов пришли из разных источников. В пресс-релизе Министерства финансов США говорится, что дружба с Путиным принесла Ротенбергам строительные контракты стоимостью 7 миллиардов долларов для подготовки Олимпиады в Сочи. Аркадий к тому же выиграл колоссальный тендер на строительство моста через Керченский пролив в присоединенный Крым (работы продолжаются в настоящее время).

Успех Аркадия Ротенберга можно измерять его постоянными появлениями в списке «королей госзаказа» журнала Forbes, который составляет рейтинг российских бизнесменов по общей стоимости полученных госконтрактов.

Ротенберги попали под санкции в 2014-м, после аннексии Крыма. Первым отреагировало Министерство финансов США: сначала под санкциями оказались оба брата, а затем — их компании SGM Group и «СМП Банк».

Затем с санкциями подоспел и ЕС, но только для Аркадия. Шикарный отель в Риме, две виллы на Сардинии — всего итальянские власти в сентябре 2014 года арестовали активов Аркадия на 30 миллионов евро, по сообщениям прессы.

Местечко у моря

Бориса и его активы европейские санкции обошли стороной.

Один из этих активов — гоночная команда SMP Racing, которая тренирует гонщиков в городе Ле-Люк.

В полутора часах езды на автомобиле от Ле-Люка, в коммуне Эз, у Бориса Ротенберга 2,7 гектара земли и прочая недвижимость, оцененная французским банком Societe Generale в 2,5 миллиона евро в 2008 году.

Расположенное на полпути между Ниццей и Монако поселение Эз знаменито своей средневековой архитектурой и морскими видами. Отсюда до православного Николаевского собора в Ницце всего 30 минут езды.

К услугам Ротенберга в эзском имении две виллы общей площадью 1300 квадратных метров, бассейн и общежитие для прислуги. По данным муниципалитета, Борис планирует расширяться. В 2009-м он получил разрешение построить на территории третью виллу, еще один бассейн, теннисный корт и частный фуникулер.

В муниципалитете удалось узнать, что третью виллу начали строить в 2009-м, затем стройку почему-то приостановили и продолжили уже в январе 2018-го, заново получив разрешение в феврале 2015 года.

Впрочем, в местной строительной компании говорят, что ни Бориса, ни его жену Карину не видели уже лет десять. Вместо них за строительством наблюдал помощник пары — уроженец Украины с французским паспортом Сергей Павленко.

Павленко какое-то время числился директором SMP Racing France (филиал SMP Racing в Монако, который с тех пор закрылся).

В адресной книге Франции его местом жительства числится дом Ротенбергов в Эз, а также адреса в Ницце и Грассе — в городе Французской Ривьеры к северу от Канн.

«Семейная крепость» в Муан-Сарту

Буквально через дорогу от дома Павленко в Грассе, в соседней коммуне Муан-Сарту, находится еще одно поместье Бориса и Карины Ротенберг. Площадь этой неприметной для чужих глаз недвижимости — около 29 гектар, на воротах нанесены инициалы “K B R”.

Поместье, лежащее чуть поодаль от немноголюдной периферийной дороги, скрыто со всех сторон стенами и защищено видеокамерами и прожекторами, расставленными с определенной частотой по периметру. На фоне довольно скромного окружения поместье выделяется своим внушительным размером и атмосферой секретности.

В интервью российской версии журнала Tatler в 2016 году Карина Ротенберг рассказала о роли, которую поместье (в разговоре она называет его «дачей») играет в их с мужем жизни. По ее словам, часть времени они проводят в России, часть — в Монако, которое недалеко от поместья.

Примечательно, что, согласно местной муниципальной базе данных, с которой ознакомились журналисты, статус принадлежности поместья оказался завуалирован наличием иностранной компании-владельца. Как выяснилось, недвижимость принадлежит риелторской фирме Tannor 2, зарегистрированной в Монако, а в этой юрисдикции запрещено раскрывать данные о владельцах.

Поэтому, хотя поместье и выглядит как собственность Ротенбергов, с точностью определить его хозяина невозможно.

Борис Ротенберг не отреагировал на просьбы дать комментарий к этой статье. По словам источника, близкого к их семье, Ротенберги не владеют виллой в прямом смысле, скорее, арендуют ее у некоего владельца. Тот же источник сообщил, что как активнейшая участница европейских состязаний по конной езде Карина держит в поместье своих лошадей, потому что перевозить их из России слишком дорого.

Несмотря на то что узнать имена собственников Tannor 2 невозможно, журналисты установили, что фирма зарегистрирована в Монако по тому же адресу, что и Getad — компания, которой руководит Эдмон Патрик Лекур, почетный консул Люксембурга в городе-государстве. Эта связь не выглядит простым совпадением: в 2014 году Лекур приезжал в Муан-Сарту, чтобы запросить разрешение на начало нового этапа строительства на территории поместья Ротенбергов.

Когда с ним связались журналисты, Лекур отказался обсуждать свои отношения с Ротенбергами и лишь подтвердил, что компания Getad предоставляет адреса в Монако фирмам, которые хотят иметь там регистрацию.

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