Фракция “Выход” требует документ о том, что последние шесть лет Армен Саркисян являлся только гражданином Республики Армения

В эти минуты в парламенте Армении обсуждаются вопросы, связанные с выдвижением Армена Саркисяна кандидатом на пост президента страны. После того, как лидер фракции республиканцев Ваграм Багдасарян представил биографию единственного кандидата, руководитель оппозиционной фракции “Выход” Никол Пашинян задал вопрос о гражданстве А.Саркисяна, поинтересовавшись, почему документы представлены ненадлежащим образом.

“Хочу обратить внимание на появившиеся в прессе многочисленные публикации, которые косвенно, а иногда и прямо свидетельствуют о том, что до 2014 г. Армен Саркисян был гражданином Великобритании. Г-н Саркисян, конечно, сделал устные заявления по этому поводу, но есть одно очень простое решение –получить ответ на вопрос, имеется ли у нас под рукой документ о том, когда г-н Саркисян отказался от гражданства Великобритании. В данный момент мы не располагаем документом о том, что Армен Саркисян является гражданином Армении и последние семь лет постоянно проживал в РА”,- отметил Никол Пашинян.

В ответ Ваграм Багдасарян сказал, что заявления Армена Саркисяна подкреплены документами.

“Все интересующие вас бумаги будут предоставлены. Если у вас возникнут другие вопросы, вы можете обратиться с запросом в компетентные органы”,- заявил депутат-республиканец.

Пашинян возразил: он уже несколько раз обращался в секретариат с вопросом о том, какие документы представил кандидат в президенты, но получил лишь биографию Армена Саркисяна и заявление 65 депутатов о его выдвижении кандидатом в президенты.

Коллега Пашиняна по фракции Арарат Мирзоян отметил, что посольство Великобритании предоставило справку, согласно которой стать одним из директоров ООО можно только после решения вопроса о гражданстве. “В 2012-2014 гг. господин Саркисян вместе с дочерью господина Назарбаева был директором этого ООО”,- отметил А.Мирзоян.

Вслед за своими коллегами вопросы озвучил еще один депутат “Выхода”, Артак Зейналян. “Мы просим предоставить документ о том, что Армен Саркисян был гражданином только Республики Армения. Необходимо убедиться в том, что он не был гражданином Британии”,- сказал депутат.

Ваграм Багдасарян заверил, что будут предоставлены все предусмотренные законом документы. “Если и они не удовлетворят, то придется направить вас в Конституционный суд”,- добавил лидер парламентского большинства.

По этому вопросу высказалась и вице-спикер НС Арпине Ованнисян: “В распоряжении секретариата имеется справка, выданная компетентным органом, согласно которой последние шесть лет г-н Саркисян являлся гражданинм Армении и постоянно проживал в РА. Если вас интересует, на основании каких документов компетентный государственный орган выдал эту справку, то обращаться следует не в секретариат Национального Собрания”.

Никол Пашинян с места подавал реплики, но его голос не был слышен.