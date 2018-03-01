Предоставление “Eurasia House International” ложных сведений является нарушением закона – разъяснение британского реестра

В парламенте обсуждается кандидатура четвертого президента Республики Армения. Выборы состоятся завтра. Единственным кандидатом на этот пост является выдвинутый фракциями Республиканской партии Армении и АРФ Дашнакцутюн Армен Саркисян, которого поддержала также фракция “Царукян”.

Напомним, что А. Саркисян до сих пор не представил документы, доказывающие, что последние шесть лет он являлся гражданином только Республики Армения и постоянно проживал в Армении, как того требует Конституция страны.

Касаясь публикации Hetq.am о документах британской компании “Eurasia House International”, согласно которым Армен Саркисян еще в 2014 г. предствлялся гражданином Британии, посол Саркисян сказал: “Вам кажется, что если в Британии кто-то уходит в отставку, его имя отовсюду исключают?”

О том, что его имя продолжает оставаться в реестрах “по инерции”, Саркисян сказал и на встрече с представителями гражданского общества. “Он утверждает, что в 2011 г. отказался от гражданства, и в тех документах, которые есть в Сети, по инерции сохраняется информация о его британском гражданстве”,- сообщила после встречи с кандидатом в президенты РА директор Антикоррупционного центра “Транспаренси Интернешнл” Сона Айвазян.

Британские источники, возможно, продолжали бы “по инерции” представлять Армена Саркисяна британцем, если б эти документы не предоставила руководимая им компания.

Британский реестр “Companies House”, на который мы сослались, предоставляет данные о компаниях не из своих источников, а на основе документов самих компаний. Подпись Армена Саркисяна присутствует в других документах, которые были представлены как в 2014-ом году, так и в последний год существования компании – в 2015-ом.

Как в таком случае были предоставлены документы – часть “по инерции”, часть – представителями компании?

В “Companies House” сообщили, что ответственность за регистрацию неправильных сведений несет компания. “Мы проводим ряд проверок, чтобы убедиться в том, что доументы соответствуют правовым требованиям. Но у нас нет установленных законом полномочий на проверку точности информации, предоставленной нам компаниями”,- сообщил в ответ на запрос Hetq.am представитель пресс-службы реестра.

“Учитывая то обстоятельство, что предоставленная информация подвергается нашим внутренним проверкам, мы принимаем ее и размещаем в разделе общественных записей. Тот факт, что информация размещается в разделе общественных записей, не должен восприниматься как свидетельство того, что “Companies House” каким-то образом проверила или утвердила ее. Компании обязаны обеспечивать предоставление точных сведений. Предоставление осознанно или по неосторожности ложных или дезинфоромирующих сведений является нарушением закона (offence)”,- написано в ответе “Companies House”.

Отметим, что помимо обращения в реестр британских компаний Hetq.am направил запросы в государственные органы Армении с просьбой дать разъяснения по поводу гражданства Армена Саркисяна. Ответы мы опубликуем сразу после их получения.

Тем временем А.Саркисян утверждает, что для лиц, имеющих двойное гражданство, процесс отказа от гражданства Великобритании носит “механический” характер. Это означает, что не надо ждать ответа или его подтверждения. “Начиная с момента подачи заявления об отказе от гражданства, а это произошло в 2011 году (11 декабря. – ред.), ты может считать, что больше не являешься гражданином этой страны”,- сказал Армен Саркисян в интервью радио “Свобода”. Эту же мысль он повторил в ходе сегодняшней встречи с депутатами Национального Собрания: “Для лиц, имеющих двойное гражданство, процедуры отказа нет… Человек даже не может отозвать свое заявление”.

На снимке: принц Чарльз и Армен Саркисян (eurasiahouse.com)