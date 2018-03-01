Армен Саркисян: “Со второго декабря 2011 года являюсь гражданином только Республики Армения”

В парламенте продолжается обсуждение кандидатуры Армена Саркисяна, выдвинутого кандидатом в президенты РА. Депутат фракции “Выход” Артак Зейналян поинтересовался, когда кандидат перестал быть гражданином Великобритании.

“Согласно принятому в 1981 г. закону о гражданстве Великобритании, гражданство прекращается после того, как государственный секретарь делает соответствующую запись. Мне хотелось бы знать, когда была сделана такая запись”,- сказал депутат.

А.Саркисян ответил, что со 2 декабря 2011 г. является только гражданином Армении.

Зейналян заметил, что гражданство Великобритании прекращается после того, как государственный секретарь отправляет автору заявления соответствующий документ. “Можно представить документ, отправленный государственным секретарем?” – спросил депутат.

А.Саркисян так и не сказал, имеется такой документ или нет. Он лишь повторил, что 2 декабря 2011 г. подал заявление об отказе от гражданства Великобритании, и с этого дня является гражданином только Республики Армения.