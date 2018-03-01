Пашинян – Саркисяну: “А может, там будет написано: Армен Саркисян, президент РА, гражданство – Великобритания?”

В парламенте продолжается обсуждение кандидатуры будущего президента Армении. В ходе обмена мнениями руководитель фракции “Выход” Никол Пашинян, напомнив о заявлении кандидата на пост главы государства Армена Саркисяна, в котором тот сказал, что армянином по происхождению он чувствовал себя и будучи гражданином Великобритании, заявил: “Мы не обсуждаем, являетесь ли Вы гражданином РА по происхожднению и по своей сути. Ваше утверждение о том, что 2 декабря 2011 г. Вы написали заявление, о чем сообщили и на встрече с нашей фракцией, мы принимаем к сведению, но считаем, что оно должно быть подкреплено документами. Я не понимаю, почему Вы не публикуете полученное в Великобритании заявление, это позволит прекратить подобные разговоры”.

Н.Пашинян заявил, что этот вопрос будет преследовать Армена Саркисян и в дальнейшем. “У меня очень конкретный вопрос: почему Вы не поехали туда и не взяли этот документ? Почему Вы его не публикуете?”

Депутат напомнил также о заявлении Сержа Саргсяна от 10 апреля 2014 г., согласно которому Саргсян не будет претендовать на должности президента или премьер-министра, и поинтересовался, что думает об этом Армен Саркисян.

Кандидат сказал, что все ответы будут в сослагательном наклонении – если его выберут президентом, если после этого правящая сила решит выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна…

“Я не знаю, кого выдвинет Республиканская партия. И если этим кандидатом будет Серж Саргсян и если на этом месте будет стоять он, то, думаю, правильнее будет адресовать этот вопрос ему”,- отметил А.Саркисян.

В ответ Никол Пашинян сказал: “Вы собираетесь занять должность президента. Вправе ли мы думать, что Вы можете подписать бумаги, не прочитав их? А может, там будет написано: Армен Саркисян, президент РА, гражданство – Великобритания. Что за несерьезное отношение к общественности страны”