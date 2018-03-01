“Страна абрикоса” возложила цветы в память о жертвах событий 1 марта 2008 года

Саро Багдасарян

Сегодня утром члены партии “Страна абрикоса” и их сторонники провели перед зданием Службы национальной безопасности акцию протеста “против гонений”, после чего направились к зданию Генпрокуратуры. Председатель партии Заруи Постанджян призвала собравшихся создать в марте и апреле на всей территории Армении “очаги пожара”.

Участники шествия пришли также к памятнику Александру Мясникяну, чтобы возложить цветы в память о десяти погибших во время событий 1 марта 2008 г. Отсюда манифестанты направились на улицу Лео, где члены совета старейшин столичной мэрии и граждане положили цветы на тротуар, поскольку десять лет назад 1 марта именно здесь произошли столкновения между участники митинга и полицейскими.