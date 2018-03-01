Комиссия по этике на основе публикации Hetq.am привлекла к административной ответственности сотрудника налогового органа

По решениям Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц с 1 января по сей день было возбуждено более 70 производств по административным правонарушениям.

Некоторые из них имеют отношение к публикациям Hetq.am. В частности, основанием для возбуждения производства послужила статья “Высокопоставленный чиновник налоговой службы приобрел в Болгарии недвижимость и основал компанию”.

Председатель Комиссии по этике Сирануш Саакян в ответ на наш запрос сообщила, что решением от 20 января на основании публикации было возбуждено производство дела об административных правронарушениях.

Комиссия посчитала доказанным тот факт, что в декларациях начальника 11-го отдела проверок налоговой инспекции малых налогоплательщиков Артура Етимяна не задекларированы его доли в уставном капитале ООО “Ванабург” и “Ванбург”. Комиссия выяснила, что ООО “Ванабург” было распущено в соответствии с законом “О роспуске организаций, не представивших налоговые отчеты, и о снятии частных предпринимателей с госучета”.

По решению комиссии от 12 февраля А.Етимян был привлечен к административному штрафу в размере 200 тысяч драмов.

Вместе с тем изучениями Комиссии не подтвердилось, что Артур Етимян не задекларировал свою недвижимость в Болгарии. Недвижимость была отчуждена в 2014 г., а значит, не подлежала декларированию, поскольку декларацию об имуществе и доходах А.Етимян представил на момент вступления в должность.

Предметом изучения Комиссии стала также статья Hetq.am “Незадекларированный украинский бизнес армянских чиновников”. Мы писали о том, что Арман Саакян и зарегистрированный в Киеве Арман Барсегян в ноябре 2005 г. с соотношением 50/50 зарегистрировали по адресу ул.Мельникова, 12 в украинской столице ООО “Торговый дом “Манташов”. Уставной капитал этой компании составил 3.785.402 гривны (около 64 млн драмов). Депутат-предприниматель не был бенефициаром украинской компании. В качестве такового зарегистрирован его партнер Арман Барсегян, являющийся также директором компании. Саакяну принадлежат 50% (около 1,9 млн гривен, или около 32 млн драмов) ООО “Торговый дом “Манташов”. Между тем на сайте Комиссии отсутствовали декларации на момент вступления Саакяна в должность, в которых он обязан был представить также украинский бизнес.

Мы писали и о том, что в сентябре 2005 г. Мартин Саркисян основал в городе Борислав Львовской области ООО “Сар-Мов”. Его партнерами были Ваагн Мовсисян и Арутюн Хуршудян. Последний вскоре ушел из компании. Уставной капитал этого ООО в размере 33.000 гривен (554.000 драмов) был поровну поделен между Саркисяном и Мовсисяном. В 2012 и 2014 гг. Мартин Саркисян представил декларации на момент вступления в должность, но в обоих случаях не указал свои доли в украинском бизнесе и полученные от него дивиденды.

Комиссия по этике выяснила, что свои доли в уставном капитале упомянутых в публикации компаний Арман Саакян и Мартин Саркисян не задекларировали на основании прекращения их деятельности. По инициативе Комиссии предприниматели устранили выявленные в декларациях несоответствия.

Кроме того, декларация А.Саакяна на момент вступления в должность в 2017 г. не была опубликована в связи с тем, что он представил только электронную версию документа. Печатная версия декларации была опубликована сразу после ее получения.

Отметим, что ранее Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц на основании публикации Hetq.am возбудила производство, решив применить к мэру Гориса Арушу Арушаняну административный штраф в размере 300 тысяч драмов.

Комиссия посчитала подтвержденным тот факт, что в своей декларации Арушанян указал ошибочные и неполные данные.