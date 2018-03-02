Пятница, 02 марта
Внешняя политикаПолитика

С официальным визитом в Армению прибыл Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили



Сегодня с официальным визитом в Армению прибыл Глава Правительства Грузии Гиорги Квирикашвили.

В аэропорту «Звартноц» коллегу встретил Премьер-министр РА Карен Карапетян.
В составе возглавляемой Гиоргием Квирикашвили делегации – Первый Вице-премьер-министр, Министр экономики и устойчивого развития Димитри Кумсишвили, Вице-премьер-министр, Министр иностранных дел Михеил Джанелидзе, Министр обороны Леван Изория, Министр финансов Мамука Бахтадзе, другие должностные лица.

После официальной церемонии встречи главы правительств двух стран направились в Правительство РА, где пройдут армяно-грузинские переговоры сначала в узком, затем – в расширенном составе.


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