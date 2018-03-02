Армен Саркисян избран президентом Армении

90 депутатов проголосовали сегодня за избрание президентом Республики Армения Армена Саркисяна, выдвинутого кандидатом на пост главы государства правящей Республиканской партией Армении и ее коалиционным партнером АРФ Дашнакцутюн.

Против проголосовали десять парламентариев. Из 105 депутатов Национального Собрания в голосовании принял участие 101 депутат. Один бюллетень признан недействительным.

Результаты состоявшихся в парламенте выборов огласил председатель временной счетной комиссии НС Гагик Меликян.

Спикер парламента Ара Баблоян поздравил Армена Саркисяна “с избранием на ответственный пост”. В свою очередь новоизбранный президент страны поблагодарил депутатов за голосование.

“Как я уже говорил ранее, все свои многолетние знания, опыт и энтузиазм я направлю на выполнение обязанностей президента РА и служение гражданам и всему народу нашей страны. Надеюсь на вашу поддержку”,- сказал Армен Саркисян.

Согласно закону-регламенту НС, президент Армении вступает в должность на специальном заседании парламента, который будет созван в день истечения срока полномочий предыдущего президента. Напомним, что срок пребывания Сержа Саргсяна на посту главы государства истекает 9 апреля. Новоизбранный президент может занимать эту должность в течение семи лет. Одно и то же лицо не может выдвигаться на пост главы государства более одного раза.