На выплату в конце года денежных вознаграждений сотрудникам столичной мэрии было выделено 275 миллионов драмов

Мэрии Еревана потребовалось два месяца на то, чтобы опубликовать приложение к распоряжению Тарона Маркаряна о выплате сотрудникам мэрии единовременного денежного вознаграждения.

23 февраля мы сообщили о том, что мэрия в течение двух месяцев не предоставляла информацию о размерах сумм, выделенных Тароном Маркаряном своим сотрудникам в качестве вознаграждения в конце года.

Спустя несколько дней после нашей публикации из столичной администрации сообщили, что неполадки в компьютерной программе устранены и приложение уже доступно.

Изучение этого документа показало, что в преддверии Нового года мэр Еревана Тарон Маркарян наградил 1213 сотрудников администрациии за добросовестное выполнение своих обязанностей. В целом на выплату денежных вознаграждений из городского бюджета было выделено 275.777.300 драмов, или более 574 тыс. долларов. Отметим, что сотрудники мэрии получили вознаграждение в размере своей месячной зарплаты.

В 2016 г. вознаграждение получили 1220 сотрудников, то есть на 7 человек больше, но тогда полученная ими общая сумма составила 271.777.300 драмов, что на 4 млн драмов меньше, чем в 2017 г. Трудно сказать, в чем причина такой разницы, если размеры зарплат в 2016 и 2017 гг. были одинаковыми.

Вознаграждения в конце года получили также руководители и сотрудники столичных муниципалитетов Ачапняк, Аван, Давидашен, Эребуни, Кентрон, Малатия-Себастия, Шенгавит.