Компания мэра Раздана выиграла тендер на закупки для администрации города

Сара Петросян

Победителем тендера на приобретение в 2018 г. природного сжиженного газа для нужд мэрии Раздана стало ООО “Даниел-А”. Принадлежащая компании газозаправочная станция находится в городе Раздане и, как уверяют местные жители, принадлежит мэру Араму Даниеляну.

В госреестре компаний ООО “Даниел-А” было зарегистрировано в 2014 г. Единственным акционером был брат мэра Анастас Даниелян. 25 октября 2016 г. в компании появился новый акционер, с которым Анастас Даниелян поделил принадлежащие ему 100 процентов акций.

В этом году “Даниел-А” стала единственным подателем заявки на приобретение сжиженного газа для нужд подчиняющихся мэрии некоммерческих организаций . Та же компания выиграла тендера на приобретение сжиженного газа для находящейся в подчинении мэрии ГНКО “Раздангорсвет” и в 2017 г.

На административной территории Раздана действуют 5 газозаправочных станций: ООО “Ара ев Айцемник”, ООО “Гракнат”, ООО “Баграф”, ООО “К.А.А.Р.” и ООО “Даниел-А”. В объявленном мэрией тендере участвовало только ООО “Даниел-А”.

В подчинении мэрии Раздана действуют пять ГНКО – “Общинное коммунальное хозяйство Раздана”, “Вывоз мусора и саночистка”, “Раздангорсвет”, “Чистый Раздан”, “Организация похорон, сохранение и эксплуатация могил и памятников”. Для заключения договора директор компании предложил городской администрации 32 млн 240 тыс. драмов.

В результате проведенного в июле 2012 г. аукциона принадлежащий Араму Даниеляну земельный участок площадью 300 кв.м под общественную застройку был продан мэрией братьям Анастасу и Артуру Даниелянам – каждому по 150 кв.м. Компания была зарегистрирована в госреестре 5 сентября 2014 г. Газозаправочная станция действует уже четыре года.

По решению совета старейшин разданской мэрии каждый год газозаправочные станции должны перечислять в общинный бюджет местную пошлину в размере 200 тыс. драмов для получения разрешения на развертывание деятельности. Однако компания “Даниел-А” не была указана в документах городской администрации и не перечисляла пошлину в общинный бюджет. В 5-летней стратегической программе развития города указано, что на административной территории действуют 3 газозаправочные станции. Это значит, что при составлении годового бюджета администрация Раздана предусматривает поступления только от трех ГЗС.

Газозаправочные, как и бензозаправочные, станции – круглосуточно работающие объекты, следовательно для их работы после 24.00 требуется разрешение. Местная годовая пошлина для получения разрешения на работу в ночные часы составляет для торговых объектов от 5000 до 50.000 драмов. Однако за прошедшие четыре года ООО “Даниел-А” так и не выплатило эту пошлину.

В документах городской администрации эта компания упоминается лишь дважды. По одному документу администрация, основываясь на заявлении брата Анастаса Даниеляна от 21 августа 2014 г., разрешила внести изменения в генплан рабочего проекта строительства автогазозаправочной станции. Второй раз компания упоминалась в документах о закупках сжиженного природного газа для общинной администрации в качестве победителя тендера.

В мэрии Раздана действует отдел внутреннего аудита, который подчиняетя главе администрации. Задача этого отдела – “сократить число случаев растрат и других злоупотреблений”. Ответственные за аудит, естественно, “не заметили”, что принадлежащие главе администрации газозаправочные станции не платят местную пошлину, тем самым создавая неравные условия для действующих на этой же территории трех других ГЗС. Компания, получающая из бюджета администрации доход в размере 32 млн 240 тыс. драмов, не хочет перечислять в местный бюджет пошлину в размере 250 тыс. драмов.

В то же время мэрия Раздана никогда не имела долгов перед компанией А.Даниеляна, хотя остальным компаниям и организациям задолжала 46 млн 959 тыс. драмов. Некоторые из них смогли получить свои суммы только через суд.

Другая взаимосвязанная с Арамом Даниеляном компания – ООО “К.А.А.Р”

С именем руководителя города Раздана Арама Даниеляна связывают также ООО “К.А.А.Р.”. Один из братьев мэра Раздана Артур Даниелян со дня учреждения компании приобрел 50% акций. В госреестре компания была зарегистрирована 8 сентября 2006 г. Она тоже занимается продажей сжиженного газа.

Через 6 месяцев после учреждения, с 1 марта 2007 г. по 4 февраля 2016 г., директором “К.А.А.Р” был другой брат Арама Даниеляна, Анастас Даниелян. Напомним, что он является также директором ООО “Даниел-А”.

4 февраля 2016 г. в комании произошла смена собственников – акции перешли к другим лицам, и братья мэра Раздана ушли из компании. Однако после их ухода занимавший должность мэра с 2002 г. Арам Даниелян продолжал заботиться о процветании компании.

Один из новых собственников “К.А.А.Р.”, Армен Дерцакян, приобрел 50% акций, а его сын, Сероб Дерцакян, занял должность директора компании. На состоявшемся в мае 2016 г. аукционе Арам Даниелян продал ООО “К.А.А.Р.” земельный участок площадью 1918 кв.м. После этого с разрешения совета старейшин администрации Раздана Даниелян отчуждил участок сельскохозяйственного значения площадью 840 кв.м ООО “К.А.А.Р.” с целью развертывания сельскохозяйственной деятельности.

Участок площадью 840 кв.м, расположенный рядом с автомагистралью Ереван-Севан, проходящей через Южный квартал города Раздан, мэр продал за 9500 драмов.

Решением от 11 июля 2016 г. земельному участку был предоставлен адрес: город Раздан, Южный квартал, 62-я магистраль Ереван-Севан. Другим решением этот адрес указан следующим образом: газозаправочная станция, основное здание (45-й километр автомагистрали Ереван-Севан).

Дружба мэра Раздана с Арменом Дерцакяном, по всей вероятности, имеет давнюю историю. На состоявшемся 20 ноября 2015 г. аукционе мэр продал А.Дерцакяну 1000 кв.метров особо охраняемой территории для отдыха. Тогда он еще не был акционером компании “К.А.А.Р.”.

В октябре 2009 г. компания приобрела еще один земельный участок по адресу: г.Раздан, ул.Пуракаин, 4.

3 июля 2017 г. Армен Дерцакян передал свою долю акций другому акционеру, однако его сын, Сероб Дерцакян, продолжает занимать должность директора компании. После того, как его акции перешли к другому лицу, мэр Раздана впервые взыскал с ООО “К.А.А.Р.” местную пошлину для выписывания разрешения на продажу сжиженного топлива в 2017 г. До этого указанная компания также находилась в привилегированном положении и не перечисляла местную пошлину в общинный бюджет.