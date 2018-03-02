Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили выступили с заявлениями по итогам встречи

Премьер-министры Армении и Грузии Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили по завершении состоявшихся в Правительстве РА переговоров выступили с заявлениями по итогам встречи.

Премьер-министр РА Карен Карапетян: «Уважаемый господин Премьер-министр, друг и товарищ, еще раз горячо приветствую Вас и возглавляемую Вами делегацию в Республике Армения и уверяю, что мы очень рады Вашему визиту. Должен зафиксировать, что армяно-грузинские отношения продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия. Хочу проинформировать, что сегодня, как всегда, наша встреча прошла в очень теплой и конструктивной атмосфере. Мы обсудили и наши двусторонние отношения, и региональные вопросы. Говорили о возможных направлениях нашего сотрудничества: это Мегринская свободная экономическая зона, мы договорились, как будем двигаться вперед в сферах энергетики и транспорта, очень детально поговорили о туризме, здравоохранении. Поговорили и договорились предпринять шаги, чтобы между молодежью двух наших дружественных стран интенсифицировать контакты. Обсудили и представили властям Грузии наше отношение к вопросам охраны и восстановления культурно-исторического наследия. Нужно зафиксировать, что мы вышли с переговоров с достаточно хорошим настроением. Мы наметили, куда будем двигаться и мы уверены, что несмотря на то, что отношения наших стран находятся на очень высоком уровне и мы зафиксировали в этом году довольно большой рост в экономических отношениях, имеющийся потенциал намного больше. Еще раз приветствую и очень рад видеть Вас в Армении».

Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили: «Спасибо, господин Премьер-министр, дорогой друг, благодарю Вас за теплый прием. Армению и Грузию связывают многовековая дружба и добрососедские отношения: это та основа, на которой мы сумели установить межгосударственные отношения нового типа, и мы рады, что двусторонние отношения развиваются в позитивной динамике. В прошлом году мы отметили 25-летний юбилей установления дипломатических отношений, именно в течение этих лет стало возможным развивать основанное на доверии взаимовыгодное партнерство между двумя нашими братскими народами. В прошедшем 2017 году были проведены многочисленные двусторонние встречи высокого уровня, в начале прошлого года Грузию посетил Премьер-министр Армении и мы сегодня с ответным визитом находимся с Армении. Также в конце прошлого года, в декабре, с официальным визитом Грузию посетил Президент Армении, и я рад, что политические отношения между двумя нашими странами находятся на действительно высоком уровне. О значимости визита и многообразии вопросов говорят наши дипломатические отношения, и я хочу отметить, что в состав нашей делегации входят как министры, так и представитель парламентской группы дружбы. Мы обсудили многочисленные вопросы двусторонних отношенй, которые относятся к двусторонним экономическим отношениям. Я приветствую тот факт, что у нас есть стабильная динамика в торгово-экономических отношениях. Поздравляю моего коллегу с очень высоким показателем экономического роста в Армении, этот успех радует и нас, как дружественное и соседнее с Арменией государство. Мы обсудили такие важные направления, как энергетика, транспорт, туризм, культурные отношения, искусство, образование и, как было отмечено, содействие программам обмена учащимися и студентами. Мы готовы со стороны Грузии максимально содействовать новым отношениям между молодежью и в этом направлении нам дейстительно многое предстоит сделать. Важен также обмен новейшими достижениями, опытом, и я рад, что в этих рамках посещу центр образовательного развития Армении «Тумо», надеюсь, что сотруднчество в этой сфере еще больше углубится.

Мой коллега подчеркнул сотрудничество регионального значения. Мы готовы, чтобы в многосторонних проектах с Грузией и Армения более активно участвовала и мы считаем, что в этом плане мы можем получить двустороннюю выгоду, исходя из свободной экономической зоны и договоров, которые имеют Грузия и Армения. Возможности Армении также будут использованы Грузией.

Мы приветствуем также факт подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Мы пришли к соглашению, что необходимо активизировать визиты высокого уровня и содействовать сотрудничеству отраслевых министерств. Мы также согласились, что в ближайшем будущем состоятся встречи технических групп, чтобы состоялась встреча комиссии по двустороннему сотрудничеству, и мы надеемся, что в 2018 году такая встреча обязательно будет проведена.

Говоря о реформах власти, осуществляемых в Армении, хочу приветствовать успешные выборы, Армена Саргсяна, который также является другом Грузии. Эти выборы проведены уже в парламенте и я желаю нашей дружественной стране, чтобы она успешно завершила реформу, которая началась в Армении.

Хочу выразить удовлетворение итогами сегодняшних переговоров, мы сегодня в течение всего дня продолжим переговоры по различным направлениям, будут проведены очень необходимые встречи. Спасибо моему другу за теплый прием и желаю успехов нашему дружественному, братскому государству».